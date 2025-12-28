Ветеран напуска Пирин: говори за ръководството и уредени мачове

Ветеранът Александър Дюлгеров се сбогува с Пирин Благоевград с публикация в социалните мрежи. Той писа за неща от кухнята на клуба, огорчението си от отношението на клуба към напускащите футболисти и за това как последните мачове футболистите са играели от любов към отбора. Защитникът разкри, че той и друг важен играч са заставали зад собственика в трудни моменти, а ръководството – нито веднъж зад футболистите.

Александър Дюлгеров: „Пиша с тъга в сърцето“

Ето какво написа Александър Дюлгеров: „Изчаквах да минат коледните празници, за да напиша с тъга в сърцето, че след цели 5 години и още толкова в различни периоди от моята кариера в “Пирин” е време да си кажем “чао”. 5 години изпълнени с емоции, с възходи и падения, много лишения, много компромиси и всичко в името на един от символите на моя роден град – Пирин Благоевград, отборът дал път на моята кариера.

Още: "Светлина в тунела" за емблематичен български клуб! Готви големи новини за 2026 година

„Нещото, за което ме боли обаче е уважението“

Знам какво означава Пирин както за мен, така и за много хора и аз съм се стремял да оправдавам очакванията. Не винаги съм успявал, но не съжалявам за нищо, защото това което е зависело от мен съм го правел на 100%. Правил съм го навсякъде, ще продължа и да го правя. Нещото, за което ме боли обаче е уважението! За мен уважение е, когато даден футболист напуска, клуба да благодари на играчите и да им пожелае успех. Така се прави навсякъде, но явно може би ние, напускащите, не го заслужаваме.

„Ръководството не ни защити“

Въпреки че всеки един от нас е правил компромиси по молба на собственици и ръководители с идеята клуба да съществува. Последните мачове ги изиграхме от любов и чест към клуба. Дори миналата година лично аз и Станислав Костов дадохме идеята отбора да застанем зад собственика на клуба Георги Спасов с декларация, когато имаше напрежение. А, когато имаше напрежение върху футболистите последните месеци с лоши резултати, съмнения за уредени мачове и т.н, ръководството беше помолено да ни защити и не го направиха. Дори бяхме готови да застанем на детектор на лъжата.

Още: Емблематичен български клуб предлага на всички свои футболисти да напуснат

„Аз не съм „мрънкач“

Но както се е изказал един човек от Клуба пред фенове - “мрънкачите ги няма вече”. За тях “мрънкачи” явно са тези, които си търсят заработеното и то с месеци назад. Тези, които искат нормални условия за работа и тези, на които им е обещавано нещо, пък не се е спазвало. Ами извинете, но аз не съм “мрънкач”, а човек с достойнство! Бил съм капитан на отбора и съм защитавал както моя, така и интереса на съотборниците си. Надявам се това, което написаха от клуба да е вярно и отборът да продължи напред и да предстоят по-добри дни“.

Още: Трус в емблематичен български клуб! Финансовите благодетели напускат кораба