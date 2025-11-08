Хитрият ход, с който Христо Янев матира тактически Хулио Веласкес

Левски и ЦСКА играят при резултат 0:0 след 45 минути на стадион "Васил Левски" в центъра на столицата. "Сините" бяха по-активни през цялото полувреме - и очаквано с оглед на класирането на двата отбора. Въпреки това силната атака на Левски не успя да застраши по никакъв начин отбраната на ЦСКА. А изглежда, че това се дължи на хитър ход на старши треньора на "червените" Христо Янев, който на практика матира тактически Хулио Веласкес.

Янев заложи на трима централни защитници и спря силната атака на Левски

Янев промени системата на игра на ЦСКА и избра да заложи на трима централни защитници, включвайки сред титулярите Теодор Иванов. Това бе и единствената промяна на "червените" спрямо миналия мач. Иванов застана в центъра до Адриан Лапеня и Лумбард Делова, а по двата фланга заиграха Анджело Мартино и Пастор. Именно тази постройка не позволи на Левски да застраши вратата на Фьодор Лапоухов.

За Левски най-близо до гол бе Марин Петков. Иначе се усети и липсата на Радослав Кирилов, който получи контузия в бедрото на тренировка и отпадна от сметките на Веласкес. В атака обаче трябва да се признае, че ЦСКА бе безидеен, като двамата водещи нападатели Леандро Годой и Йоанис Питас бяха незабележими. Дали нещо ще се промени за второто полувреме в тактически план, може да последите в дербито Левски - ЦСКА НА ЖИВО в Sportlive.bg!