Левски влиза горд, но замислен в новата година: Дон Хулио работи грамотно, феновете заслужават екселенте

Левски зимува на върха в Първа лига за пръв път от 17 години насам! "Синьото" ръководство, всички в клуба и феновете могат да използват най-често употребяваната дума от Хулио Веласкес, за да опишат как се чувстват в края на 2025-а - горди. Испанският специалист многократно акцентира колко е удовлетворен от възпитаниците си и работната атмосфера на "Герена", което засега се оказва печеливша тактика. Пред столичния гранд обаче стоят и няколко въпроса за решаване през следващата година.

Левски през 2025 година

Нека обаче започнем хронологично. Тактикът от Саламанка наследи Станислав Генчев на поста - решение, което раздели "синята" общност. Испанецът обаче стартира силно пролетния дял от сезон 2024/25 с три победи. Тъкмо когато доверието към него растеше, дойде злополучният двубой с Черно море за Купата на България. Няколко ротации, глупав червен картон на появилия се от скамейката Карлос Охене и гол в края на Димитър Тонев доведоха до отпадане на Левски от турнира.

Последваха драматичните ремита с ЦСКА и Славия, в които емоциите взимаха връх, но трезвият поглед показваше, че Левски не е стабилен, а играе на приливи и отливи. Въпреки успехите над ЦСКА 1948 и Берое, още една загуба от Черно море и вяло представяне срещу Септември накараха някои фенове дори да поискат оставката на Веласкес. (А какво ли мислят те сега?). В този период и самият испанец често изразяваше недоволството си от футболистите. За сравнение, в интервютата му след мачовете от настоящия сезон виждаме коренно различно поведение.

ОЩЕ: Пеевски, Гонзо, Левски и опорочената битка за титлата

В Левски работят грамотно

Правя тези съпоставки, за да демонстрирам, че само за 3-4 месеца Левски надгради много. Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов би казал, че се работи грамотно. Столичани завършиха на второ място през изминалата кампания и категорично поставиха основите за нещо по-сериозно. А то дойде много скоро, за да станем свидетели на лудото синьо лято 2025.

Европейското лято на "сините"

Мачовете от квалификационната фаза на европейските клубни турнири трудно биха се забравили. Затова ще ги обобщя съвсем накратко - невероятният Светослав Вуцов, който започна да се превръща в любимец на Сектор Б, прекрасна организация в защита, много ценен Мустафа Сангаре и опасно остър Радослав Кирилов. Една фамозна задна ножица на Фран Наваро в продължението от реванша между Брага и Левски прати българския колос в Лига на конференциите. Малшанс при жребия пък го срещна срещу АЗ Алкмаар, където класата си каза думата.

Поклон пред феновете на Левски

И тук е време за лирическо отклонение, което феновете на Левски заслужават. Запалянковците изкупуваха с впечатляваща скорост билетите за европейските мачове, а по време на самите двубои събираха вниманието на доста чуждестранни медии от Стария континент. Помним възрастният привърженик от гостуването в Нидерландия, футболистите на Сабах, които танцуваха на фона на левскарски песни... Изобщо пълните стадиони и цялата еуфория. Тази магия се задържа и през сезон 2025/26. "Сините" категорично са отборът с най-висока посещаемост. При гостувания футболистите се чувстват като домакини. Въпреки множеството теми, които разединяват общността, публиката изглежда обединена в името на общата цел - титлата.

ОЩЕ: Футбол и Коледа – успешна формула за милиони

Титла, за която обаче на "Герена" предстои още много труд. Да, Хулио Веласкес работи грамотно. Испанецът изгради стабилна основа и наложи своето верую за доминиращ футбол, прилягащ на родния гранд. Неговите момчета изиграха повече от добър есенен дял. Най-важното - Левски е на върха със 7 точки преднина пред Лудогорец и ЦСКА 1948. Освен това продължава и за Купата на България.

Ротациите на Веласкес

Специалистът от Саламанка няколко пъти впечатли с умението си да ротира състава, но в определени мачове именно промените сред титулярните 11 му изиграха лоша шега. Тук идва и първият въпрос. Има ли Левски качествена дълбочина на пейката? Карлос Охене, Патрик Мислович, Фабио Лима, Рилдо, Карл Фабиен изглеждат достатъчно ясен отговор на запитването.

С оглед на набиращия скорост Лудогорец, "сините" се нуждаят от подсилване в предни позиции. В същото време отговорните лица на стадион "Георги Аспарухов" трябва да са сигурни, че ще уцелят някого от класата на Акрам Бурас, а не на Фабио Лима, който впрочем по медийна информация е с една от най-високите заплати в клуба.

Левски извън терена

Другите теми, които вероятно водят до размисли и страсти, са извън чисто футболните. Левски трябва вече да има няколко плана какво ще прави при изтичане на договора на генералния спонсор. Левски трябва да помисли възможен план за реконструкция на стадиона. Левски трябва ясно да отговори защо не се налагат таланти от школата - няма материал, или няма воля?

В името на обективността е редно да отбележим и позитивите извън терена. След назначаването на Климент Йончев за директор "Комуникации" подемът в тази сфера е видим. Пример - през октомври Сираков сложи капан на познатата риторика на сдружението и обезсмисли 50-минутна пресконференция. Освен това маркетингът и поддържането на социалните мрежи са на впечатляващо ниво.

Левски завършва 2025 година на върха в Първа лига за първи път от 17 години, което поражда чувство на гордост в клуба и сред феновете. Под ръководството на Хулио Веласкес отборът имаше колебливи моменти, но израсна сериозно и дори гони титла. Зад гърба на тима стои публиката, която чупи рекорди по бързо изкупуване на билети. Въпреки това остават въпросите за дълбочината на състава, бъдещето на генералния спонсор и реконструкцията на стадиона.

ОЩЕ: Най-доброто от спорта в Actualno.com през 2025: новини | рубрики | коментари | интервюта | видео предаване