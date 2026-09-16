ЦСКА не изпуска Левски от поглед! "Армейците" надделяха в специалния мач за Любо Пенев

Отборът на ЦСКА записа победа в отложения си мач от шестия кръг на Първа лига. "Армейците" надделяха с 2:0 срещу Локомотив София. Преди началото на мача феновете на ЦСКА издигнаха транспарант: "Несломим!" в подкрепа на Любослав Пенев, придружен с лика му и започнаха да скандират неговото име. Отборът на "армейците" пък излязоха с тениски в подкрепа на Ел Голеадор. Така ЦСКА е на две точки от върха.

ЦСКА победи Локо София в "Надежда"

Столичните "железничари" започнаха по-активно, но въпреки това ЦСКА стигна до първата по-опасна ситуация. В 7-а минута Йоанис Питас отправи удар, който премина над напречната греда. Малко след това Мартин Величков отрази опит на Анджело Мартино. След половин час игра Димитър Костадинов опита да прехвърли стража на "армейците", но не сполучи. В 37-а минута ЦСКА все пак излезе напред в резултата. Джеймс Ето'о се оказа на правилното място и засече топката в мрежата на Локомотив. Така гостите се оттеглиха на почивката с гол аванс.

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На почивката Даниел Моралес извърши една промяна по състава на ЦСКА, заменяйки Йоанис Питас със Стефано Сенси. В 66-ата минута Спас Делев се опита да върне домакините в мача, но ударът му бе блокиран от защитник в "бяло". Малко след това отново нападателят стреля, но Фьодор Лапоухов улови. Малко след това сантиметри разделиха Макс Ебонг от това да удвои преднината на "армейците". Това все пак се случи в 84-а минута. Жоел Зварц преодоля съперниковата защита и прати топката в мрежата за 2:0.

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