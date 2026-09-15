"Започнах от абсолютната нула": Александра Лашкова за филма "Топки" (ВИДЕО)

От 30 октомври в кината ще видим новата футболна комедия на режисьора Любомир Печев - „Топки“. Филмът проследява историята на Лора, звезда от женския футбол, която заради контузия се разделя с професионалния спорт и е принудена да стане треньор на любителски отбор. В малкото населено място тя трябва да се пребори с редица предразсъдъци, но намира любовта и извежда отбора на по-високо ниво.

В ролята на Лора зрителите ще видят чаровната Александра Лашкова, позната от телевизионния сериал "Войната на буквите", риалити формата "Като две капки вода" и комедийния игрален филм "България Amore mio".

Уверена в собствените си възможности и убедена, че няма какво да се обърка, Лора стяга багажа си и заминава за Гара Бов. Там обаче я очаква реалност, доста по-различна от представите ѝ.

"Ако сложим на страна актьорството, аз винаги съм искала да бъда треньор, но по лека атлетика, по художествена гимнастика. През тази роля ми се отдаде тази възможност, да изследвам какво би било ако бях треньор.", сподели Лашкова в предаването "Студио Actuano".

По думите ѝ, една от причините да избере актьорската професия е, защото тя и дава възможност да „бъде всичко“ - чрез всяка нова роля да влиза в различна професия, характер и житейска история. Образът на Лора ѝ позволява да опита именно от живота на човек, посветил се на спорта и треньорската работа.

За да бъде убедителна като футболен треньор, Лашкова преминава през сериозна физическа подготовка. Цялото лято тя тренира с нейния годеник Даниел, който ѝ организира своеобразен тренировъчен лагер. Всеки ден актрисата преминава през различни изпитания, свързани с футбола. Тя обаче започва подготовката от абсолютната нула.

"Бях едно бебе футболистче. В момента съм на много по-високо ниво, отколкото бях в началото, когато започвах, но това ниво е много по-ниско дори от аматьор футболист", разказа тя.

Въпреки това подготовката ѝ дава нещо много повече от физическа увереност пред камерата - променя начина, по който възприема футбола.

Сценарият на „Топки“ е написан съвместно от режисьора и Невена Кертова, която е работила над сериалите „Стъклен дом“ и „Под прикритие“. Освен Александра Лашкова, в ролите виждаме и Иван Савов, Алекс Иванов, Мариан Вълев, Китодар Тодоров, Кръстю Кръстев, Снежина Петрова. Оператор на филма е Калоян Божилов.

Повече за филма и за подготовката на Александра за ролята - вижте в интетрвюто.