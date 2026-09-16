След раздялата: Новакът в родния елит връща познато лице за нов треньор

По-рано днес, на 16 юни, от единствения новак в Първа лига през този сезон Дунав Русе обявиха, че се раделят с досегашния си треньор Емануил Луканов чрез публикация в социалните межи. В същото съобщение "драконите" заявиха, че ще обяват името на новия си наставник по-късно през деня. Колегите от "Dsport" твърдят, че начело на Дунав Русе отново ще застане Георги Чиликов.

Георги Чиликов ще бъде новият треньор на Дунав Русе

Липсата на резултати беше основната причина Дунав Русе да се раздели с Емануил Луканов. Според информациите, новият треньор на русенци ще бъде познато лице. Става въпрос за Георги Чиликов, който води "драконите" преди Луканов и спечели промоция в Първа лига като шампион на Втора лига. Именно след края на сезона във втората дивизия на родния футбол Чиликов се раздели с Дунав Русе. Тогава той обяви, че се разделя с клуба, защото офертата, която е получил е била крайно незадоволителна във финансово отношение. Чиликов добави, че остава в добри отношения с русенския клуб въпреки раздялата.

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Дунав Русе е последен в Първа лига

От началото на сезона Дунав Русе не записа добри резултати в родната Първа лига. "Драконите" са на последно място във временното класиране на българския елит, като след изиграването на 9 мача те записаха едва 1 победа и 1 равенство, а загубите им са цели 7. По отношение на точков актив русенци са наравно с Локомотив София - и двата клуба имат по 4 пункта. Но "железничарите" имат по-добра голова разлика (-6) от тази на "драконите" (-9).

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