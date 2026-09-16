"Радев е единственият евролидер, споменат в речта на Фон дер Лайен": Външната министърка обясни защо (ВИДЕО)

"България ще бъде домакин на Регионална среща на върха за свързаност, а целта на правителството е страната да затвърди ролята си като ключова входна точка между Европа и Азия." Това заяви на брифинг пред български журналисти в сградата на Европейския парламент в Страсбург външният министър Велислава Петрова, заедно с еврокомисарят по свързаността Марта Кос, предава репортер на Actualno.com от кулоарите на Европарламента.

Поводът за съвместното им изявление са думите на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която представи бъдеща съвместна инициатива със София по време на Годишната си реч за състоянието на ЕС за 2026 г. и анонсира провеждането на регионална конференция за свързаността.

По думите на Петрова решението като признание за България и "резултат от активната външна политика на кабинета". По думите ѝ инициативата е пример за подхода на правителството не просто да се присъединява към европейски решения, а да предлага собствени идеи и да търси подкрепа за тях.

Още: Фон дер Лайен говори за Румен Радев в годишната си реч, която цяла Европа гледа (СНИМКИ и ВИДЕО)

Тя обаче отказа да отговори на въпрос дали инициативата е договорена ицяло и само по времето на редовното правителство на Радев, или е имало предварителни разговори за бъдещата съвместна инициатива.

Радев - единственият споменат евролидер

"Сами видяхте, че българският премиер беше единственият министър-председател или правителствен ръководител на държава членка на ЕС, който лично беше споменат в речта. Това е признание както за България, така и за българското правителство", похвали се външният министър.

По думите ѝ темата за свързаността е поставена още на първата среща на премиера Румен Радев с Урсула фон дер Лайен. Оттогава Министерството на външните работи и транспортното ведомство са работили с Европейската комисия за реализирането на инициативата. "Поставихме свързаността като основна наша приоритетна тема, която позиционира България като входна точка на Европа, а не като периферия", посочи Петрова-Чамова.

Още: "Състоянието на ЕС е най-силното, но и най-несигурното в историята": Фон дер Лайен обяви нови реформи и ключови послания в годишната си реч (СНИМКИ и ВИДЕО)

Външният министър подчерта географското положение на страната и ролята ѝ във вертикалните и хоризонталните транспортни и енергийни коридори. Според нея значението им се увеличава допълнително заради войните в Украйна и Близкия изток и необходимостта ЕС да развива алтернативни маршрути и да намалява икономическите си зависимости.

Според Петрова домакинството на форума може да затвърди ролята на страната като регионален център за свързаност и сигурност. Форумът ще бъде свързан и с конкретни инфраструктурни проекти. Един от примерите, дадени от министъра, е железопътната връзка с Турция. По думите ѝ увеличаването на капацитета от турска страна би могло да създаде затруднения, ако съответната инфраструктура в България не бъде развита със същите темпове.

"Сами разбирате, че това ще доведе до тапа, до проблем от наша страна за транспорта", каза Петрова-Чамова. Затова сред приоритетите ще бъдат проекти, които позволяват реалното функциониране на международните транспортни коридори през България.

Още: НА ЖИВО: Урсула фон дер Лайен представи Речта за състоянието на ЕС за 2026 г. (ВИДЕО)

Какви ще са проектите?

Проектите няма да бъдат ограничени само до железопътния транспорт. Правителството планира да постави във фокуса и пътната инфраструктура, разширяването на съществуващи енергийни мощности и възможностите за съхранение на повече енергия.

"В някои случаи става въпрос за железопътни проекти, в други - за пътна инфраструктура, а в трети - за разширяване на наличната енергийна инфраструктура или възможностите за съхранение на повече енергия", обясни министърът.

Петрова-Чамова подчерта, че една от основните задачи е националните инфраструктурни приоритети да бъдат поставени в по-широк европейски контекст. Това според нея е особено важно при преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.

"Много от тези проекти са били приоритетни за много правителства. Но защо не са направени и финансирани досега е въпрос, на който все още няма отговор", заяви тя. Затова подходът на кабинета е да представи значението им не само за България, а за свързаността на целия ЕС. Според външния министър именно така страната ще търси европейско финансиране за стратегическата инфраструктура.

В подготовката на срещата се предвижда участие не само на политическите лидери. Петрова-Чамова обясни, че ще бъдат привлечени европейски, частни и други международни финансови институции, които да участват в разработването на модели за финансиране.

Причината е мащабът на проектите. "В голяма степен те са изключително скъпи и непосилни за която и да е страна да ги покрие със собствени ресурси", посочи министърът.

Еврокомисар Марта Кос. Снимка: European Parliament

Кой е инициатор?

По думите ѝ инициативата за домакинството е българска. След като премиерът Радев е поставил политическия акцент върху свързаността пред председателя на ЕК, Министерството на външните работи е предложило на Комисията конкретната идея, в координация с Министерството на транспорта. "Когато премиерът зададе политическата визия, нашата работа е да намерим механизма това да се случи", каза Петрова.

Тя уточни, че България е настоявала темата за свързаността да излезе от експертните и министерските формати и да бъде поставена на най-високо политическо равнище. Страната е представила пред Европейската комисия и аргументите защо именно България може да бъде домакин на подобна среща.

Обявяването на форума от Фон дер Лайен е свързано с развитието на т.нар. Среден коридор между Европа и Азия. Според представената от председателя на ЕК цел търговските потоци по него трябва да бъдат утроени до 2030 г., а времето за транзит - значително намалено.