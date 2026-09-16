"Лъвовете" повалиха европейския шампион! България обърна Полша в луда битка на ЕвроВолей 2026

Националният отбор по волейбол на България постигна впечатляваща победа над действащия европейски шампион Полша в последния си мач от груповата фаза на ЕвроВолей 2026. Пред 13 000 души на трибуните на "Арена 8888" в София тимът на Джанлоренцо Бленджини направи обрат и спечели с 3:2 (20:25, 31:29, 25:23, 19:25, 20:18), след като изоставаше с 0:1, а впоследствие трябваше да наваксва и сериозен пасив в четвъртия гейм. "Лъвовете" показаха характер срещу един от най-силните отбори в света и завършиха груповата фаза с изключително престижен успех. Тимът зае третото място в групата и ще играе с Германия на 1/8-финалите в мач, който ще се състои на 19 септември от 19:00 часа.

България започна трудно, но успя да постигне престижна победа над Полша

Полша взе инициативата още в първия гейм. "Дружина полска" постепенно натрупа преднина, която достигна 20:14, а въпреки опитите на България да се върне в битката, гостите затвориха частта при 25:20. Втората част обаче предложи съвсем различна картина. Поляците поведоха с 10:4 и изглеждаха близо до това да увеличат преднината си, но България започна постепенно да топи изоставането. След 14:15 "лъвовете" изравниха при 15:15 и последва истинска битка.

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В края двата тима си разменяха геймбол след геймбол, като България спаси цели пет възможности за затваряне на частта от съперника. При 28:28 Мартин Атанасов реализира мощен ас, а след 29:29 Алекс Грозданов сложи край на драмата с блокада за 31:29. Третият гейм отново започна с предимство за Полша, която поведе с 8:4. Този път обаче българският тим не позволи на съперника да се откъсне. Алекс Грозданов започна да се превръща във фактор на мрежата, а Александър Николов и Денислав Бърдаров поведоха атаката.

От 9:13 България стигна до 14:14, а малко по-късно вече водеше с 16:14. Полша успя да изравни при 21:21, но "лъвовете" издържаха в решаващите моменти и след атака на Бърдаров и грешка на Шимон Якубишак взеха гейма с 25:23.

Четвъртата част отново бе тежка. България започна добре и поведе със 7:4, но Полша реагира моментално. "Дружина полска" обърна до 11:9, а впоследствие разликата достигна 16:10 и 19:14. Този път българският обрат не се състоя и поляците спечелиха гейма с 25:19, за да изпратят мача в тайбрек. В петия гейм България показа изключителен характер и успя да дръпне в резултата. Полша обаче успя да навакса изоставането. Накрая "лъвовете" спечелиха с драматичното 20:18.

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