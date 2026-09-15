Как да инвестираме парите си от втория пенсионен стълб: Говори Христина Христова (ВИДЕО)

Как да инвестираме парите си от втория пенсионен стълб? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори Христина Христова, министър на труда и социалната политика в правителството на НДСВ. Припомняме, че след промените в Кодекса за социално осигуряване, от 1 септември до 30 ноември тази година осигурените българи във втория пенсионен стълб имат възможност да решат в кой от подфондовете да инвестират парите си. От 1 януари догодина мултифондовият модел ще заработи. Какво представлява той и има ли риск за средствата ни? Преди всичко няма никакъв начин да загубим парите си от втория стълб, защото те са гарантирани, подчерта Христина Христова. Най-рисковото, което може да се случи, е сумата да остане същата, без да нарасне, обясни тя: Още: "Едва 51 българи получават истинска пенсия от втория си стълб": Искане задължителните частни пенсионни фондове да бъдат премахнати

“Законът предвижда следното: До 50-годишна възраст да бъде едно по-динамично инвестиране, защото човекът има дълъг хоризонт, в който ще има осигурителен, да го наречем трудов стаж – динамичния фонд. Във втория фонд, това е балансиран фонд, където са хората след 50-годишна възраст, до три години преди пенсиониране. И когато е три години преди пенсиониране, хората са в консервативен фонд, където се очаква предпазливо да бъдат инвестирани парите. И се очаква и по-ниска Още: Как парите за пенсия да са повече: Експерт обясни видовете мултифондове доходност.

Каква доходност носят подфондовете

Снимка БГНЕС

Така наречените актюерски разчети съществуват и аз мисля, че те са доста професионални. Оттук нататък хората, които ще бъдат в динамичния подфонд, те ще очакват една доходност от 7 и повече процента върху сумата, която е внесъл човекът. В балансирания фонд ще очакват 4-5 процента доходност. И в консервативния подфонд могат да очакват 2-3 процента доходност. Много е важно да кажем, че законът е предвидил във връзка с възрастта на човека, тези подфондове. Те са с различен риск на инвестициите и с различна доходност. Ако оситгуреният човек има друго мнение и друга идея, той може до 30 ноември да си промени своя подфонд.“ Още: Пенсионните подфондове: Ето кога всеки българин ще бъде разпределен автоматично

Ако един човек е на 60 години и попада в балансирания или в консервативния подфонд, той може по свое желание да насочи средствата си в динамичния. И обратното, човек под 50 години има право да насочи средствата си по свой избор към балансиран, или към консервативен подфонд. Ако до 30 ноември осигуреният не посочи на пенсионното си дружество предпочитан фонд, партидата му се разпределя според възрастта му в един от трите.

Къде можете да получите консултации или съвет как да инвестирате, ще научите от видеоматериала. Още: Стана ясно колко хора са прехвърлили партидите си за втора пенсия