Как да подобрим резултатите в училище чрез видеоигри? Обяснява Мартин Кадинов (ВИДЕО)

Има неща, които са важни според мен, четейки резултатите. Участието на деветокласниците в тези изпити не води до нищо. Те нямат никаква мотивация за това да положат усилия са тези изпити. Това заяви в предаването “Студио Actualno” предприемачът Мартин Кадинов, коментирайки катастрофалните резултати на България по отношение на образованието в изследването PISA.

Според Кадинов ние сме най-отдолу на класация, чиято тенденция е негативна. За мен най-критичната разлика е, че преди 25 години разполагахме със знания, които са в главите ни. Сега цялото знание е в ръката ни. Аз не знам как да чета тези резултати, предвид многото очертаващи се тенденции, стана ясно още от думите на Кадинов.

Той каза, че тук идва и неговата увереност през видеоигрите, които, използвани по правилния начин, да адресират послание, каза още Кадинов, който има идея за използването на видеоигрите за развиване на интерактивното мислене в подрастващите. По думите му трябва да се съотнасят нещата така, че те да стъпват на естествената любопитност на децата към игрите.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.