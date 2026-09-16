Дани Моралес оправда по-слабата игра на ЦСКА и коментира дали остава треньор по любопитен начин

Временният старши треньор на ЦСКА Дани Моралес коментира победата над Локомотив София с 2:0 като гост в отложен мач от Първа лига. "Червените" имаха и по-слаби периоди в срещата, но не допуснаха гол и успяха да вземат трите точки. Моралес оправда спада в играта през втората част с натрупаната умора, като отбеляза, че това е 17-ти мач от началото на сезона, а на отбора се налага да играе на всеки три дни.

ЦСКА играе с умора, но показва характер

"Повтарям същото от миналия мач: това беше 17-ият мач на ЦСКА от началото на сезона. Играем през три дни. Характерът, който показват играчите, това е ДНК-то на ЦСКА. Добра победа. Поздравявам момчетата. Не е лесно да играем толкова начесто, но трябва да се справим. През втората част се видя, че ни беше малко по-тежко, но мисля, че е нормално. Важното е, че тези момчета излязоха от ситуацията без да допуснат гол", започна Моралес.

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Първо анализираме съперника и оттам трябва да изберем какво е най-полезно за отбора. Къде да намираме пространства и къде да атакуваме. Днес имаше повече ситуации, до които да стигаме през фланга. Завършекът на атаката бе проблем през първото полувреме, но това е един добър мач за отбора и са важни трите точки", каза още Моралес.

Моралес коментира и по любопитен начин бъдещето си в клуба: "Дали ще остана да водя ЦСКА? Това е много труден въпрос за мене. Дани Моралес работи в ЦСКА с голямо удоволствие. За мен е привилегия да водя тези мачове. Надявам се да се представяме на много добро ниво и занапред."

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