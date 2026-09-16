БФС пожали Хулио Веласкес за счупеното стъкло във Враца

Наставникът на Левски Хулио Веласкес се размина с леко наказание, след като изпусна нервите си по време на мача на неговия тим с Ботев Враца. "Сините" загубиха първи точки в шампионата при визитата си на Враца, където завършиха наравно 0:0. Представянето на играчите не удовлетвори Веласкес, който загуби контрол над емоциите си в един момент. В заключителните минути от двубоя испанецът счупи с юмрук стъклото на резервната скамейка.

Веласкес се размина с тежко наказание

Очакваше се наставникът на "сините" да получи сурово наказание за действията си. От Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обаче не смятат, че провинението му е толкова сериозно. Те задължиха Левски да възстанови щетите на стадион "Христо Ботев" във Враца, а самият Хулио Веласкес бе глобен с 210 евро за провокативно поведение. Така "сините" няма да останат без треньора си край тъчлинията.

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След края на мача Веласкес избегна темата и оправда резултат с лошите условия във Враца: "На този стадион, с този терен, не че търсим оправдания... но през миналия сезон имахме същото преживяване. Трудно е да се играе на този стадион. Трябваше ни малко късмет в завършващата фаза, трябваха ни повече центрирания, повече удари. Създадохме достатъчно шансове, за да отбележим гол. Играчите дадоха всичко от себе си, бяха на 100%, не мога да кажа нищо."

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