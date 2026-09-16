Пакет от мерки за цените на горивата: Държавата ще помогне на обществения транспорт, линейките и гражданите (ВИДЕО)

Министър-председателят Румен Радев анонсира пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата, като отчете, че той ще касае обществения и училищен транспорт, линейките и гражданите. Това стана ясно по време неговия брифинг в Министерски съвет след срещата му с чешкия премиер Андрей Бабиш. Той обаче отбеляза, че цените на горивата в България са едни от най-ниските в Европа, но и че това не успокоява властта.

"Това не ни успокоява, защото стандартът на живот в България е един от най-ниските в Европа. Правителството разработва ясни мерки", заяви още Радев и обеща съвсем скоро тези мерки да бъдат обявени.

Българският премиер не каза изрично, че става дума за компенсации, но думите му идват в отговор на журналистически въпрос, но и на фона на призивите на опозицията в лицето на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за компенсации във връзка с високите цени на горивата. ОЩЕ: "20 евроцента за литър бензин": ДБ призова Радев за компенсации за горивата (ВИДЕО)

Доставките за България от Персийския залив

Същевременно премиерът заяви, че страната ни работи и по друго направление, свързано с доставките за България от Персийския залив.

"България е изключително активна страна, която предлага решения така, че да има по-голям капацитет за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша. Рискът с Ормузкия проток остава, а това означава възпрепятстване на доставките по море", каза той и обясни, че България работи с ЕС и съседите си и се надява да има резултат в средносрочен план.

По думите му всичко, това, което се случва, в Близкият изток, има негативен ефект върху нашата икономика чрез рязко повишаване на цената на еанергийните ресурси, от там се пренася и върху цената, която е за потребителите. ОЩЕ: Чудовищна цена за само ден наем на супертанкер, возещ петрол от Персийския залив до Китай