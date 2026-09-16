Българското кино по пътя към световната сцена: Петър Тодоров в Студио Actualno (ВИДЕО)

"Гурия" е третият филм с български копродуцент, който е предложен за номинация за "Оскар" в категория "Най-добър международен филм". България официално избра филма "Мечтаното прилючение" на Валеска Гризебах за българското предложение за американското отличие. Филмът е копродукция между Германия, Франция, България и Австрия и е заснет в България, с български актьори. По-рано Канада посочи "Нина Роза" за тяхно предложение за номинация, като в тази продукция българското присъствие също е ключово.

Кадър от филма "Мечтаното приключение", Източник: Комплицен филм: Бернхард Келер

"Това е бъдещето на европейското кино. Държавите да работят заедно, да разказват истории заедно. Предполагам това е натежало на комисията, която избра българското предложение. Филмът ("Мечтаното приключение") беше и в официалната селекция на Кан, получи награда на журито", каза директорът на Националния филмов център Петър Тодоров в предаването "Студио Actualno".

Българската публика ще има възможност да види „Мечтаното приключение“ по време на фестивала „Златна роза“, а преди това е предвидено специално събитие във Свиленград, където филмът е заснет.

По думите на Тодоров, копродукциите, които стават все по-честа практика в Европа, могат да помогнат за по-лесно достигане до европейска публика.

Американското кино продължава да има огромно присъствие в европейското пространство, което до голяма степен се обяснява с мащаба на рекламните бюджети, с които разполагат американските продукции. Според Петър Тодоров Европа все още не е достигнала до оптималната формула за разпределение на ресурсите, при която около 66% от бюджета на един филм се насочват към производството, а останалите 34% - към реклама и разпространение.

Именно втората част е ключова, за да може готовата продукция да достигне до по-широка публика. България все още е далеч от подобни съотношения, но през последните години се наблюдават стабилни нива на зрителски интерес към българските и европейските филми. Броят на новите продукции, които излизат на българския пазар, също се увеличава. След участието си в големи международни фестивали много от тях продължават пътя си към българските киносалони.

По думите на директора на Националния филмов център, през последните години България се е утвърдила като предвидим и надежден партньор. Един от признаците за това е увеличаващият се интерес от страна на известни европейски режисьори към работа в страната.

Повече по темата и какво ще можем да видим на тазгодишното издание на фестивала "Златна роза" - вижте в интервюто.