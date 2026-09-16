Русия с лична вендета срещу Зеленски: Атакува с ракети продуцентската му къща, удари и фондацията на жена му (ВИДЕО)

Руска атака с дронове унищожи склад на продуцентската фирма, чийто съосновател е украинският президент Володимир Зеленски по времето, когато е бил комедиен актьор, съобщи телевизионната продуцентска компания "Квартал 95". "Загубихме голям брой декори, костюми и друг реквизит, който в продължение на 20 години беше част от нашите концерти, телевизионни предавания, филми и сериали", написа "Квартал 95" в социалните мрежи.

Компанията уточни, че при атаката не е имало жертви, но се съобщава за един ранен. Оттам публикуваха кадри, на които се вижда как огнеборци гасят разразилия се голям пожар на мястото на склада. "Руските оръжия могат да унищожават имущество, но не могат да ни спрат. Продължаваме да работим и да помагаме на защитниците на Украйна", допълни продуцентската компания, като уточни, че подкрепя организирането на благотворителен концерт в средата на следващия месец.

"Квартал 95" бе основана през 2003 г. от Зеленски и двама братя - Борис и Серхий Шефир, и тримата родом от централния украински град Кривой Рог. Компанията продуцираше сериала "Слуга на народа", излъчван между 2015 г. и 2019 г., в който Володимир Зеленски играеше ролята на обикновен учител по история, който изненадващо бе избран за президент на Украйна. Сериалът постави също така началото на политическата кариера на Зеленски, отбелязва АФП.

Атака и по Фондация "Олена Зеленска"

При атаката е унищожен и склад на фондация „Олена Зеленска“, съпруга на украинския президент. Както съобщиха от пресслужбата на фондацията, в склада се съхраняваше хуманитарна помощ, която фондацията закупуваше и получаваше от партньори за последващо разпределяне сред деца, семейства, училища и медицински заведения в различни региони на Украйна. Сред унищоженото са генератори, битова техника, лаптопи, таблети, електронни книги и медицинско оборудване. От фонда съобщиха, че никой от служителите не е пострадал. Екипът вече преструктурира логистиката, за да компенсира унищожените запаси и, доколкото е възможно, да не допусне значителни закъснения в доставките.

Фондът на Олена Зеленска е създаден през 2022 г. Той привлича международна помощ за подкрепа на украинците, преди всичко на децата и младежите, и реализира проекти в областта на семейното възпитание, образованието и психосоциалната подкрепа.