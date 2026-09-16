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Класиране на голмайсторите в Първа лига 2026/27 - Зварц увеличи аванса си на върха (ОБНОВЕНА)

16 септември 2026, 21:06 часа 44825 прочитания 0 коментара

Битката за голмайсторския приз в Първа лига през сезон 2026/27 вече започна, а първите кръгове очертаха няколко основни претенденти. През миналата кампания първото място бе поделено от Евертон Бала от Левски и Мамаду Диало от ЦСКА 1948, които отбелязаха по 18 гола. В тази статия ще следим представянето на всички футболисти, които се разписват в българския елит, като класирането ще бъде актуализирано след всеки изигран кръг.

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И през този сезон силен старт прави Мамаду Диало от ЦСКА 1948, както и новото попълнение на ЦСКА Жоел Зварц, който показа потенциал още през пролетта с екипа на Локомотив Пловдив. Непосредствено зад тях се оформя сериозна група от преследвачи с по два гола. Сред тях са Мартин Петков, Георг Стояновски, Бирсент Карагарен, Сержиньо Араужо, Акрам Бурас, Асен Чандъров, Руан Круз и Бърнард Текпетей. 

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Мамаду Диало

Голмайстори в Първа лига през сезон 2026/27: Класиране

В списъка ще бъдат включвани всички реализатори през сезона, независимо от броя на отбелязаните голове. При равенство футболистите ще бъдат поставяни на една позиция. Следете тук актуалното класиране на голмайсторите в Първа лига през сезон 2026/27 и развитието на битката за индивидуалния приз: 

  1. Жоел Зварц (ЦСКА) - 8 гола
  2. Асен Чандъров (Ботев Пловдив) - 6 гола
  3. Мамаду Диало, Фредерик Масиел (ЦСКА 1948); Руан Круз, Ивайло Чочев (Лудогорец) - 5 гола
  4. Армстронг Око-Флекс (Левски); Бирсент Карагарен (Арда) - 4 гола
  5. Елиаш Франко (ЦСКА 1948); Рейналдо, Хуан Переа (Левски); Леандро Годой, Йоанис Питас (ЦСКА); Кауе Карузо (Локомотив София) - 3 гола
  6. Мартин Петков, Филип Гигов (Ботев Враца); Георг Стояновски (Спартак Варна); Сержиньо Араужо, Акрам Бурас , Давид Кусо (Левски); Бърнард Текпетей (Лудогорец); Васил Казълджиев, Емил Стоев (Славия); Светослав Ковачев, Станислав Иванов, Доминик Янков, Антонио Вутов (Арда); Алекс Валиньо (Дунав Русе); Самуил Цонов (Ботев Пловдив); Димитър Костадинов, Спас Делев (Локомотив София); Ерар Францети (Септември); Джеймс Ето'о (ЦСКА) – 2 гола
  7. Атанас Илиев, Борислав Цонев, Драган Гривич (ЦСКА 1948); Петко Панайотов, Теодор Иванов, Стефано Сенси, Лео Перейра (ЦСКА); Джойс Читоку, Ахмед Ахмедов, Самуел Майор, Бубакар Ханне (Спартак Варна); Денислав Минчев, Кристиян Бойчев, Ибрахим Кейта, Радослав Апостолов, Джордан Сейнт-Луис (Дунав Русе); Кристиан Димитров, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Адриан Райчев, Марко Груич, Алдаир (Левски); Себастиан Уейд, Андре Либерал, Педро Игор, Галин Иванов (Септември София); Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев, Мохамед Аши, Давид Келеш, Лучано Скуадроне, Петър Андреев, Селсо Сидни, Идрис Бунас (Черно море); Карлос Меоти, Франклин Маскоти, Самуел Калу, Мауро Родригеш (Ботев Пловдив); Георги Минчев (Локомотив София); Атанас Кабов, Вячеслав Велев (Арда); Роберто Райчев, Никола Савич, Йоан Борносузов (Славия); Крис Лонгвил, Райън Янг Лейтън (Локомотив Пловдив); Квавдо Дуа, Александър Маринов, Агибу Камара (Лудогорец); Преслав Боруков, Мартин Смоленски (Ботев Враца) – 1 гол

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ЦСКА Левски Лудогорец ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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