ЦСКА – Полесие Житомир: Кога и къде да гледаме втората контрола на „армейците“ в Австрия?

Носителят на Купата на България ЦСКА излиза днес във втората си контрола от предсезонния подготвителен лагер на тима, който се провежда в Австрия. Отборът на Христо Янев ще се изправи срещу украинския Полесие Житомир, който през миналия сезон завърши на престижното трето място в местното първенство. Както е известно, „армейците“ ще изиграят общо три приятелски двубоя по време на лагера си в Австрия.

ОЩЕ: Наслаждавайте се на Мондиал'26! Истинските ценители гледат Първа лига, където няма и ден без интрига!

ЦСКА – Полесие: Начален час и ТВ

До момента ЦСКА изигра една контрола по време на подготвителния си лагер в Австрия. В първия си приятелски двубой „червените“ победиха трудно словенския Брине Гроспуле. Срещата завърши при резултат 2:1, като „армейците“ губеха в резултата до 81-ата минута. Родният гранд обаче спечели мача благодарение на попадения на новото попълнение Жоел Цварц и Йоанис Питас.

В колко часа започва контролата между ЦСКА и Полесие?

Приятелската среща между ЦСКА и Полесие Житомир ще се състои днес привечер. Двубоят ще стартира в 19:00 часа българско време. Мачът ще се състои на стадион „Хое Тауерн Арена“ в град Митрезил.

Коя телевизия ще дава мача между ЦСКА и Полесие?

Двубоят между ЦСКА и Полесие няма да бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Феновете все пак ще могат да наблюдават срещата в платформата „SPORTBG“. Ако нямате възможност да гледате мача на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

ОЩЕ: Here we go: Фабрицио Романо обяви втори нов в ЦСКА – „армейците“ взимат двукратен шампион на Италия