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Here we go: Фабрицио Романо обяви втори нов в ЦСКА – „армейците“ взимат двукратен шампион на Италия

22 юни 2026, 19:32 часа 730 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на ЦСКА
Here we go: Фабрицио Романо обяви втори нов в ЦСКА – „армейците“ взимат двукратен шампион на Италия

ЦСКА е много близо до това да официализира второто си ново лятно попълнение. „Червените“ са постигнали договорка с кипърския Анортозис за услугите на двукратния шампион на Италия с екипа на Интер Стефано Сенси. Това съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо в своите профили в социалните мрежи.

ЦСКА ще плати 200 000 евро за правата на Стефано Сенси

30-годишният Сенси от своя страна се е съгласил да се присъедини към ЦСКА, като „армейците“ ще платят откупната му клауза, която в размер на 200 000 евро. Припомняме, че в средата на месеца се появи информация, че „армейците“ имат интерес към халфа. Той изигра много силен минал сезон с Анортозис, като за 25 мача вкара 9 гола и даде 7 асистенции. Договорът му с кипърците е до идното лято. Цената му според портала Transfermarkt е 1.2 млн. евро.

Освен двете титли на Серия А с Интер, полузащитникът има две Суперкупи на Италия и един загубен финал с „нерадзурите“ в Лига Европа през 2020. ЦСКА вече привлече един играч през лятото - бившият нападател на Локомотив Пловдив Жоел Цварц.

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ЦСКА Интер Серия А Анортозис Стефано Сенси
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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