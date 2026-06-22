Here we go: Фабрицио Романо обяви втори нов в ЦСКА – „армейците“ взимат двукратен шампион на Италия

ЦСКА е много близо до това да официализира второто си ново лятно попълнение. „Червените“ са постигнали договорка с кипърския Анортозис за услугите на двукратния шампион на Италия с екипа на Интер Стефано Сенси. Това съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо в своите профили в социалните мрежи.

ЦСКА ще плати 200 000 евро за правата на Стефано Сенси

🚨🇧🇬 Stefano Sensi has agreed to join CSKA Sofia for €200k release clause triggered from Anorthosis. pic.twitter.com/SeELGn3tn5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026

30-годишният Сенси от своя страна се е съгласил да се присъедини към ЦСКА, като „армейците“ ще платят откупната му клауза, която в размер на 200 000 евро. Припомняме, че в средата на месеца се появи информация, че „армейците“ имат интерес към халфа. Той изигра много силен минал сезон с Анортозис, като за 25 мача вкара 9 гола и даде 7 асистенции. Договорът му с кипърците е до идното лято. Цената му според портала Transfermarkt е 1.2 млн. евро.

Освен двете титли на Серия А с Интер, полузащитникът има две Суперкупи на Италия и един загубен финал с „нерадзурите“ в Лига Европа през 2020. ЦСКА вече привлече един играч през лятото - бившият нападател на Локомотив Пловдив Жоел Цварц.

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