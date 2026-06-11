ЦСКА работи по два ударни трансфера, с които прави нещо невиждано от много години насам

Българският гранд ЦСКА работи по два ударни трансфера, които буквално ще взривят футболния пазар у нас. "Червените" имат желанието да привлекат в състава си двама от най-добрите офанзивни български играчи - Ивайло Чочев и Кирил Десподов. А подобен ход може да направи нещо невиждано за ЦСКА, пък и за останалите грандове в елита на българския футбол, от много години насам.

Кирил Десподов и Ивайло Чочев - новият силен български облик на атаката на ЦСКА?

В последните дни и седмици се спекулира усилено, че Десподов и Чочев може да се завърнат на стадион "Българска армия". Първият има договор с гръцкия ПАОК докато вторият защитава цветовете на Лудогорец. И двамата са играли за ЦСКА, а в момента са едни от най-добрите български футболисти. А треньорът на ЦСКА Христо Янев нито потвърди, нито отрече информациите, че Десподов и Чочев може да преминат в ЦСКА.

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"Това са имена, с които в момента се спекулира. Когато нещо е официално, ще го разберете от клуба. Това са добри футоблисти, но не е коректно да говоря за тях, защото те имат договори с клубовете си", заяви Христо Янев, като думите му подсказваха, че от ЦСКА действително се опитват да ги привлекат. В момента "червените" имат и този ресурс, след като начело на клуба е влиятелният бизнесмен Валтер Папазки.

ЦСКА има много сериозни амбиции за новия сезон, тъй като ще може да играе на новия стадион "Българска армия", където ще се завърне и на европейската сцена. "Червените" започват от квалификациите на Лига Европа, а освен на дълъг поход в евротурнирите, хората на Христо Янев ще се надяват и на спечелването на 32-ра титла на България. И изглежда, че Десподов и Чочев може да бъдат в основата на този проект.

От много години нито ЦСКА, нито Левски, нито Лудогорец са залагали едновременно на двама толкова класни български футболисти в нападение. Десподов е капитан в националния отбор и многократен носител на приза "Футболист на годината", а Ивайло Чочев пък почти всяка година попада в челните места на анкетата. И двамата имат голям принос в офанзивен план, който може да промени целия облик на ЦСКА - най-вече заради факта, че са български играчи.

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