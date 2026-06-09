Бразилско откритие на Мъри Стоилов е на крачка от това да подсили ЦСКА

Полузащитник на Мъри Стоилов попадна в полезрението на ЦСКА. По информация на Блиц, става дума за бразилецът Ралдни Гомеш, който през миналата пролет игра под наем в португалския Алверка. 27-годишният латиноамериканец има действащ договор с Гьозтепе до 30 юни 2028 г. Представители на “червените” са наблюдавали играта на футболиста с екипа на Алверка и ще опитат да го привлекат за лятната си селекция.

Ралдни Гомеш е гласен за новото попълнение на ЦСКА

От миналото лято до януари 2026 г. Гомеш записва 19 мача за Гьозтепе, в които реализира един гол и подава за още едно попадение. След това продължава кариерата си в португалски клуб, където взима участие във всички 14 шампионатни срещи и добавя още един гол към актива си.

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Бразилският футболист започва своя път в школата на Наутико, където по-късно пробива и в мъжкия отбор в периода 2019–2022 година. След това преминава в Атлетико Гоянензе, където остава до 2025 г., преди да поеме към европейския футбол и конкретно към Турция.

По време на зимната пауза ЦСКА привлече бившия футболист на Славия Исак Соле, който вече познава добре турското първенство, след престоя си под наем именно в Гьозтепе.

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