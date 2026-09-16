Голямата лъжа: Генералите не лъжат Путин, той знае отлично какво става на фронта

Отдавна се налага една теза - че руските генерали дават на Владимир Путин невярна информация за положението на фронта и че той няма реална представа каква в действителност е ситуацията там. Това е заблуда, казва майорът от запаса на Националната гвардия на Украйна Олексий Гетман в интервю за беларуското издание "Хартия 97". Всъщност Путин получава информация по няколко канала - не само от Генералния щаб и неговия началник Валерий Герасимов, но също така от влиятелния му съветник Николай Патрушев, както и от други служби, които се занимават с анализ на ситуацията на фронта.

Нещо повече - Путин е човек с опит в КГБ, контраразузнаването и разузнаването. Именно в КГБ едно от основните правила, на които ги учат, е да не се доверяват само на един източник на информация. Затова да се смята, че Путин разчита само на докладите, които му дават от Генералния щаб, е меко казано наивно, казва Гетман. Истината, твърди той, е, че Путин е отлично осведомен какво се случва.

Тогава защо са тези твърдения, че Путин не знае нищо, че висшите военни крият от него информация? Това е тактика на руските пропагандисти, целяща Путин да не загуби престижа си сред руското общество. Защото в Русия, казва Гетман, има един особен т.нар. обществен договор - руснаците са склонни да позволяват на правителството, примерно, да краде в някаква степен, ако в замяна на това то им дава увереността, че са велики и непобедими, и че техният лидер, бил той президент, генерален секретар или цар, е човек, притежаващ някакви свръхчовешки сили.

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Ако техният лидер се окаже слаб и неспособен да даде на народа чувство за величие, тогава такъв цар бързо ще бъде отстранен от длъжност. Тогава в Русия започват бунтовете, безмилостни и безсмислени - така, както е било в Русия от времето на дворцовите преврати, казва Гетман.

Неслучайно в Русия я има фразата "Царят е добър, но болярите са лоши". Точно затова руските пропагандисти започнаха активна кампания да твърдят, че ако Путин знаеше каква е истинската ситуация на фронта, всичко щеше да е наред. Така Путин е добрият, а генералите са лоши.

Другата дебела лъжа

Украинският военен говори и за още един аспект в руските наративи. Става дума за упоритото повтаряне от пропагандата, че "специалната военна операция" продължава толкова дълго, защото уж руската армия действала "буквално хирургически" - много внимателно и щадящо се опитвали да победят украинските въоръжени сили, само и само да "избегнат да навредят на цивилното население и околната среда". Ако не ги щадяли, досега да са ги били победили - да са били стигнали до Лвов и западните граници на Украйна буквално за 2-3 седмици, ама те ги "щадяли".

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Каква е целта на този наратив?

По този начин пропагандата казва - досега Путин да е победил, но той беше "измамен". Въобще Путин много обича да се показва добър, наивен и поради тази причина - постоянно мамен. Същото Путин отдавна обича да казва и когато говори за Минските споразумения: "Ние бяхме измамени".

Като се има предвид, че тези твърдения на пропагандаторите в последно време стават все по-многобройни, а самите пропагандатори - все по-гласовити, това означава, че ситуацията на фронтовата линия за Русия се влошава, казва в заключение Олексий Гетман. Украинските атаки в руския тил са изключително ефикасни и тъкмо затова се налага руската общественост да бъде заливана с истории за "хирургически операции" и за наивния и вечно мамен Путин, казва той.

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