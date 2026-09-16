"Третият път ще му е последен": ВСУ в готовност да влязат в Беларус

Доколко реалистично е Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да извършат операция на територията на Беларус, ако Минск предприеме по-нататъшна ескалация? На този въпрос военният експерт и майор от запаса на Националната гвардия на Украйна Олексий Гетман отговори категорично: "Такава операция е напълно реалистична и вероятността да бъде проведена е доста висока."

"Лукашенко от много години се опитва да мине между капките. От една страна, той трябва да покаже лоялността си към Путин, тъй като те са съюзници... От друга страна, той прекрасно разбира, че всякакви по-активни действия от негова страна ще доведат до това, че ВСУ ще нанесат удари по военни цели, ако от територията на Беларус бъдат извършени атаки срещу Украйна или ако тези атаки бъдат контролирани оттам", каза военният в интервю за беларуското издание "Хартия 97".

Той поясни, че Украйна вече е предупредила Лукашенко, че няма да позволи новите руски реактивни дронове да бъдат насочвани от ретранслаторните станции, разположени в Беларус. След украинското предупреждение отначало тези станции бяха изключени, а някои - демонтирани. Но по последна информация изглежда, че те са възобновили дейността си и продължават да направляват руските модифицирани дронове "Геран 4" и "Геран 5". Ако информацията се потвърди, Украйна ще нанесе удари, категоричен е Гетман.

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Беларус участва в координирането на атаките срещу Украйна, а това според международното право е акт на агресия, следователно Украйна има право да отвърне на удара, каза той.

"Веднъж предупредихме. Втори път предупредихме. Третият път ще бъде последен за Лукашенко", каза военният експерт.

Той добави, че Украйна в този случай ще нанесе удари не само по ретранслаторните станции, но и по други военно-промишлени обекти в Беларус.

"Защото в Украйна умират хора, унищожава се инфраструктурата, а Лукашенко се прави на ни лук ял, ни лук мирисал. От неговата територия, с негово съгласие, се насочват удари откъм Беларус. Нали не очаквате, че Украйна трябва да седне и да размишлява дали ответен удар ще отговаря на някакви международни правила или дали на Кремъл това ще му хареса или не", каза военният.

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