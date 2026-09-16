"В Кремъл някакси пропуснаха един момент: вече не е 2022 или 2023 година. Сега е 2026. И Украйна изобщо дори не възнамерява да иска повече разрешение или съвет от САЩ." Това са думи на военния експерт и майор от запаса на Националната гвардия на Украйна Олексий Гетман пред беларуското издание "Хартия 97", в коментар за развитието на военните действия.

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