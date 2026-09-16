Войната в Иран::

Кремъл да не забравя - вече не е 2022 или 2023 г. и Украйна няма да иска нито разрешение, нито съвет от САЩ

16 септември 2026, 17:52 часа 596 прочитания 0 коментара
Снимка: Генерален щаб на украинската армия, Facebook
Кремъл да не забравя - вече не е 2022 или 2023 г. и Украйна няма да иска нито разрешение, нито съвет от САЩ

"В Кремъл някакси пропуснаха един момент: вече не е 2022 или 2023 година. Сега е 2026. И Украйна изобщо дори не възнамерява да иска повече разрешение или съвет от САЩ." Това са думи на военния експерт и майор от запаса на Националната гвардия на Украйна Олексий Гетман пред беларуското издание "Хартия 97", в коментар за развитието на военните действия.

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Кремъл Русия САЩ война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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