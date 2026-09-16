Мишена на Москва: Германски производител на дронове за Украйна е принуден да се крие от руски убийци

39-годишен шеф на германски стартъп за дронове за Украйна живее в изолация и под строги мерки за сигурност, тъй като се е превърнал в мишена на Русия. Той често сменя жилището си и живее заобиколен от охранители, далеч от близките си.

"Путин избра този път и аз трябва да го приема", казва Щефан Туман, ръководител на баварското предприятие "Донаущал", пред АФП. Той добавя, че животът му ще се върне към нормалност, "едва, когато руският режим бъде свален". Той обаче смята, че е възможно "руснаците да успеят да го елиминират".

Туман разкрива, че е бил предупреден от германските власти за заплахата през декември 2025 г. Малко по-късно "ми беше потвърдено с много конкретни данни, че заплахата (идва) от Русия и че е планиран опит за убийството ми".

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"Физически съм малко или много изцяло изолиран от околния свят", казва той и добавя, че комуникацията със семейството му е "рядка" и "изцяло дигитална".

Баварското Министерство на вътрешните работи отказа коментар пред АФП, като посочи "необходимостта от конфиденциалност" по случая.

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