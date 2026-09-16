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Лавров бесен: Войната в Украйна се превърна във войната на Тръмп (ВИДЕО)

16 септември 2026, 17:51 часа 663 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Лавров бесен: Войната в Украйна се превърна във войната на Тръмп (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров се обърна остро срещу администрацията на американския президент Доналд Тръмп, която доскоро възхваляваше за предполагаемите "споразумения от Анкъридж" - несъществуваща сделка между САЩ и Москва за мирния процес в Украйна и кой какво ще вземе по този начин. Вашингтон вече отрече Тръмп и диктаторът Владимир Путин да са се договаряли за нещо подобно в Аляска през август 2025 г., с което тонът на Кремъл към американците се промени.

"По-рано Тръмп заяви: „Това е войната на Байдън. Ако аз бях президент, никой не би я започнал". Но сега това се превърна във войната на настоящата администрация. Всички санкции, наложени по времето на Байдън, бяха удължени без изключение от администрацията на Тръмп", ядоса се Сергей Лавров.

И също така отново повтори тезата си, че европейските лидери разубедили САЩ да отхвърлят "споразуменията от Анкъридж", каквито Щатите заявиха, че всъщност не съществуват.

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Лавров избухна и за "териториалния въпрос"

"Съединените щати ясно заявиха, че НАТО – членството на Украйна в НАТО – трябва да бъде забравено, ако искаме да разрешим конфликта. И трябва да се признаят реалностите на място. Те наричат това „териториален въпрос“. Г-н (Джаред) Къшнър и г-н (Стив) Уиткоф (специалните пратеници на Тръмп - бел. ред.) са заявявали неколкократно, че териториалният въпрос е в основата на проблема. Нека го наричат териториален въпрос. За нас това е въпрос на хора", заяви руският външен министър, посочвайки едно от максималистичните искания на Москва за край на войната, която тя сама подпали.

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Лавров стигна и до нечуван цинизъм: "Правим всичко възможно, за да сведем до минимум човешките жертви, преди всичко сред цивилните". Думите му звучат странно на фона на ежедневно разрушаваните жилищни сгради в Украйна и ваденето на цивилни изпод отломките.

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За Мария Захарова руското клане в Буча е измислица

Подобен наратив пое и говорителката на руското външно ведомство - тя отрече руската армия да е извършила геноцид в Буча. „На милиони хора по целия свят им е промит мозъкът с твърдения, че руската армия е убила цивилни в Буча. Това е лъжа“, заяви тя.

Така Захарова отрече заключенията на международните разследвания, мисиите на ООН и докладите на Human Rights Watch, които документират екзекуции и убийства на стотици цивилни, докато Буча е била под руски контрол.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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