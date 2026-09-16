Лавров бесен: Войната в Украйна се превърна във войната на Тръмп (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров се обърна остро срещу администрацията на американския президент Доналд Тръмп, която доскоро възхваляваше за предполагаемите "споразумения от Анкъридж" - несъществуваща сделка между САЩ и Москва за мирния процес в Украйна и кой какво ще вземе по този начин. Вашингтон вече отрече Тръмп и диктаторът Владимир Путин да са се договаряли за нещо подобно в Аляска през август 2025 г., с което тонът на Кремъл към американците се промени.
"По-рано Тръмп заяви: „Това е войната на Байдън. Ако аз бях президент, никой не би я започнал". Но сега това се превърна във войната на настоящата администрация. Всички санкции, наложени по времето на Байдън, бяха удължени без изключение от администрацията на Тръмп", ядоса се Сергей Лавров.
Russia's Foreign Minister Lavrov:— Clash Report (@clashreport) September 16, 2026
Previously, Trump said, "This is Biden's war, if I were president, nobody would have started it."
But now this has become the war of the current administration.
All the sanctions introduced under Biden have been extended without exception by… pic.twitter.com/NJvxduinVm
И също така отново повтори тезата си, че европейските лидери разубедили САЩ да отхвърлят "споразуменията от Анкъридж", каквито Щатите заявиха, че всъщност не съществуват.
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Лавров избухна и за "териториалния въпрос"
"Съединените щати ясно заявиха, че НАТО – членството на Украйна в НАТО – трябва да бъде забравено, ако искаме да разрешим конфликта. И трябва да се признаят реалностите на място. Те наричат това „териториален въпрос“. Г-н (Джаред) Къшнър и г-н (Стив) Уиткоф (специалните пратеници на Тръмп - бел. ред.) са заявявали неколкократно, че териториалният въпрос е в основата на проблема. Нека го наричат териториален въпрос. За нас това е въпрос на хора", заяви руският външен министър, посочвайки едно от максималистичните искания на Москва за край на войната, която тя сама подпали.
Russia's Foreign Minister Lavrov:— Clash Report (@clashreport) September 16, 2026
The United States has clearly said that NATO — Ukraine’s membership in NATO — must be forgotten if we want to settle the conflict. And the realities on the ground must be recognized.
They call this the territorial issue. Mr. Kushner and Mr.… pic.twitter.com/XY93C9e4Bb
Лавров стигна и до нечуван цинизъм: "Правим всичко възможно, за да сведем до минимум човешките жертви, преди всичко сред цивилните". Думите му звучат странно на фона на ежедневно разрушаваните жилищни сгради в Украйна и ваденето на цивилни изпод отломките.
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Russia's Foreign Minister Lavrov:— Clash Report (@clashreport) September 16, 2026
We are doing everything possible to minimize human losses, above all among civilians. pic.twitter.com/6wQzL4cSwc
За Мария Захарова руското клане в Буча е измислица
Подобен наратив пое и говорителката на руското външно ведомство - тя отрече руската армия да е извършила геноцид в Буча. „На милиони хора по целия свят им е промит мозъкът с твърдения, че руската армия е убила цивилни в Буча. Това е лъжа“, заяви тя.
Така Захарова отрече заключенията на международните разследвания, мисиите на ООН и докладите на Human Rights Watch, които документират екзекуции и убийства на стотици цивилни, докато Буча е била под руски контрол.
💊 Zakharova again called the killings of civilians in Bucha a “lie”— NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2026
“Millions of people around the world have had their brains washed with claims that the Russian army killed civilians in Bucha. That is a lie,” said Russia’s booze-soaked Foreign Ministry spokeswoman.
You can,… https://t.co/EgAJOWwcnU pic.twitter.com/ap6nKiA4Nw
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