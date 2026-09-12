Даниел Моралес: "Това е ДНК-то на ЦСКА, отборът знаеше какво иска"

В първия мач на ЦСКА след напускането на Христо Янев като старши-треньор, "червените" разгромиха Арда Кърджали с 4:1. Под ръководството на временния наставник Даниел Моралес "армейците" допуснаха гол рано в мача, но успяха да изравнят в края на първото полувреме. През втората част те вкараха три безответни гола, като доминираха в играта. Бразилецът, който за втори път застава временно начело на ЦСКА, говори пред медиите след края на двубоя от деветия кръг на Първа лига.

Даниел Моралес: "ДНК-то на ЦСКА е свързано с борба"

Ето какво каза Даниел Моралес: "Няма лесни мачове. ДНК-то на ЦСКА е свързано с борба в търсене на победата. Не съм променил много неща. Мачът не започна по най-добрия начин. От една безобидна ситуация ни вкараха гол. Нямахме добра организация. Имахме няколко проблема във фаза защита. След 20-25-ата минута създадохме няколко ситуации през първото полувреме. Казах на момчетата, че трябва да намерим точния момент. Поведението и отношението на ЦСКА в този мач спечелиха мача. Това е ДНК-то на този отбор.

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"Отборът знаеше какво иска"

Радвам се за всички тези момчетата. Направиха добър мач. Ключовият момент е, че отборът знаеше какво иска. Във футбола няма отбор, който да играе без напрежение. Важно е, че това, което е оставил г-н Янев е това добро, което се вижда на терена. Момчета, които се борят до края и уважават фланелката на отбора. Можеш ли да вечеряш, преди да обядваш? Следващият съперник е най-важното нещо. Един временен треньор не трябва да мечтае, а да има цели. Имам моята роля

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