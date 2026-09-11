Тръмп: Не съжалявам за войната с Иран, бих го направил отново (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп не съжалява, че е започнал война срещу Иран, въпреки въздействието, което конфликтът може да има върху междинните избори в САЩ през ноември. "Не вярвам в думата "съжаление". Винаги можеш да се запиташ дали си бил прав", каза Тръмп в интервю с водещата на Fox News Лора Инграхам, когато беше попитан дали съжалява за войната с Иран заради възможното ѝ влияние върху изборите.

"Ако трябваше да го направя отново, бих постъпил точно както постъпих", каза Тръмп.

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Той отхвърли предположенията, че някои от неговите поддръжници са разстроени и деморализирани от войната. "Не мисля, че са деморализирани. Мисля, че са много горди от факта, че не позволявам на Иран да има ядрено оръжие", заяви той, като отново изрази убеждението си, че войната ще приключи веднага след междинните избори.

Q: Any regrets about Iran?



Trump: I don't believe in the word "regret."pic.twitter.com/cia03v2rvz — Clash Report (@clashreport) September 11, 2026

Тръмп направи подобни коментари в сряда, твърдейки, че Техеран се опитва да влияе на изборите, които ще определят дали Републиканската партия на Тръмп ще запази контрола над Конгреса. Поскъпването на петрола и газа заради започнатата от САЩ и Израел война срещу Иран се превърна в основен въпрос за републиканците в периода преди изборите. Двете страни атакуваха Иран на 28 февруари, а Иран отвърна със собствени удари срещу Израел и държави от Залива, които приютяват американски бази.

Ударите срещу Иран и израелските атаки срещу Ливан убиха хиляди и разселиха милиони.

Тръмп посочи отслабването на ядрените способности на Иран като една от целите на войната. Иран не разполага с ядрени оръжия и заявява, че програмата му за обогатяване на уран е за мирни цели, припомня БТА.