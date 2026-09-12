ЦСКА без Христо Янев разгроми Арда Кърджали

ЦСКА изигра първия си мач след подаваенто на оставката на Христо Янев като старши треньор на клуба. "Червените" приеха Арда Кърджали на Националния стадион "Васил Левски". На футболистите им се наложи да правят обрат, след като "небесносините" поведоха, но след това "армейците" се съвзеха и стигнаха до разгромен успех с 4:1. С тази победа ЦСКА се изкачи до второто място в Първа лига.

ЦСКА изравни в края на първото полувреме

През пъврото полувреме ЦСКА не играеше на върха на възможностите си, като още от началото Арда Кърджали започна двубоя на високи обороти и натрупа няколко поредни атаки пред вратата на "червените". Възпитаниците на Александър Тунчев поведоха още във втората минута на двубоя с гол на Бирсент Карагарен. С течение на времето ЦСКА се съвзе и започна да играе на по-високо ниво. В 41-вата минута беше отсъдена дузпа за "армейците", която Стефано Сенси реализира. Така първото полувреме приключи при равен резултат 1:1.

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ЦСКА разгроми Арда през втората част

ЦСКА започна втората част вдъхновен от изравнителното попадение и значителното повишаване на нивото на играта на отбора. Само 3 минути след подновяването на играта влезлият като резерва Лео Перейра осъществи обрата. В 53-ата минута голмайсторът на Първа Лига Жоел Зварц увеличи преднината на "червените". ЦСКА установи контрол върху срещата, като в поредната атака на "армейците", те получиха още една дузпа. В отсъствието на вече заменения Сенси, Йоанис Питас изпълни и вкара, като оформи крайния резултат 4:1 в полза на ЦСКА. "Червените" завършиха двубоя с над 60% притежание на топката и 10 удара по посока на вратата на Арда.

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