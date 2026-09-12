Журналистка се престори на фен на Путин, привлече руски агенти (СНИМКА)

Германската журналистка Ангелике Герай умишлено се представяла в социалните мрежи като почитателка на руския диктатор Владимир Путин като част от разследване, предназначено да установи как тайни руски агенти действат в Германия. Филм за това беше представен по немския телевизионен канал RTL в началото на септември. Герай прекарва няколко месеца в създаване на фиктивна цифрова самоличност. Под псевдонима "Катя" тя действала като проруски инфлуенсър, опитвайки се да спечели аудитория и да установи контакти в социалните мрежи.

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Престорена възхита

„Катя“ пуска видеа, в които се възхищава на Владимир Путин и се разхожда с руския флаг из Бундестага. Скоро агенти се свързали с нея и я помолили да изпълни определени задачи, за които й се заплаща в биткойни. По време на разследването Герай и други журналисти от RTL успели да попаднат в процеса на вербуване. Новите агенти на първоначалните нива получавали прости задачи - да направят снимка, да вземат пакет или SIM карта. След това обаче сътрудничеството преминало на по-сериозно ниво - като този вид "агенти за еднократна употреба“ не разбрали целия план, а само част от него.

German journalist posed as a Putin supporter to expose Kremlin agents



Journalist Angelique Geray ran a fake channel for several months under the name “Katya” — a Russia supporter.



She posted videos featuring the Russian flag and soon received assignments from people who… pic.twitter.com/M5P9tXopsQ — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2026

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Известно време след началото на операцията профилът на „Катя“ привлякъл вниманието на член на „Съюза на Сара Вагенкнехт“ Йовица Йович – RTL го нарича „една от най-известните фигури на проруската сцена в Германия“.

Йович поканил Катя да се срещнат и разказал за проруските си дейности, като намекнал за участието на руските специални служби в това. На конкретен въпрос дали поведението му в социалните мрежи се следи от специални служби от Москва, той отговорил: "Никой не знае. Теоретично - не зная. На практика - зная." По-късно, когато Ангелике Герай разговаряла с него като репортер под истинското си име, той отрекъл участието си в проруската кампания.

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Признанието

Както отбелязва RTL, когато Герай публично признала, че „Катя“ е фалшива самоличност, тя получила заплаха чрез гласова поща: „Ако се опиташ да избягаш, ще получиш куршум!“

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В Германия напоследък вниманието все повече се привлича към предполагаемо вдъхновени от Русия саботажни и дезинформационни кампании. Най-известният инцидент през последните седмици се случи в Лайпциг, когато дронове, заредени с експлозиви, се опитаха да атакуват украински транспортен самолет. Германските власти официално обвиниха Русия - и в отговор затвориха Руския дом в Берлин и руското консулство в Бон.

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