Новата перла и Давид Рая спасиха Арсенал от първа издънка във Висшата лига

Шампионът Арсенал продължава безгрешната си серия от началото на сезона във Висшата лига. "Артилеристите" постигнаха успех с 2:0 при визитата си на Съндърланд в мач от четвъртия кръг на шампионата. Новото попълнението на лондончани Бруно Гимараеш отбеляза първото попадение в двубоя. Малко преди това вратарят Давид Рая спаси дузпа, а в края на мача направи впечатляващи спасявания, за донесе победата на своя тим. В добавеното време Арсенал удвои аванса си с гол от дузпа.

Арсенал успя да пречупи Съндърланд

"Артилеристите" поеха инициативата от самото начало и първи застрашиха съперниковата врата. Това се случи в 13-а минута, когато Букайо Сака не успя да прецени какво да направи навреме, а последвалият му удар бе твърде лек. Домакините отговориха с добро положение, при което Даниъл Балърд не намери очертанията. В 23-тата минута Габриел нанесе удар от границата на наказателното поле, който премина на сантиметри от целта. Десетина минути по-късно Кай Хаверц на два пъти не успя да открие резултата. До края на първата част не се стигна до други опасни положения пред двете врати и отборите се оттеглиха на почивката при 0:0.

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Пропусната дузпа за Съндърланд

След като през първите 45 минути не се стигна до много опасни ситуации, второто полувреме започна ударно. Обратно на случващото се на терена, Съндърланд имаше отлична възможност да излезе напред в резултата. Първо те организираха добра атака, завършила с блок на Габриел на голлинията, а в 54-а минута получиха дузпа, след като Езри Конса задържа Балърд в наказателното поле. Ендзо Льо Фи застана зад топката и стреля, но Давид Рая хвана ъгъла и изби топката с една ръка, след което тя рикошира в гредата до него. Само две минути след това Арсенал поведе в резултата след страхотен първи гол на Бруно Гимараеш от границата на наказателното поле.

Малко след това Блърд изчисти от голлинията удар с глава на Хаверц. В 79-а минута шампионите все пак стигнаха до второ попадение, когато влезлият от пейката Юриен Тимбер засече центриране от пряк свободен удар на Мартин Йодегор. Попадението на нидерландеца обаче беше отменено заради засада. В оставащите минути домакините хвърлиха всички сили в атака и на няколко пъти застрашиха вратата на Арсенал, но Давид Рая остана непоклатим и опази мрежата си чиста. В добавеното време Рейнилдо Мандава бе изгонен с червен картон за нарушение срещу Букайо Сака в наказателното поле. Именно английският национал застана зад топката и оформи крайното 2:0. Така "артилеристите" се поздравиха с успеха и трите точки.

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