След загубата от Украйна: Бленджини посочи какво трябва да промени България в играта си

Българският национален отбор по волейбол допусна първа загуба на Европейското първенство. "Лъвовете" отстъпиха с 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25) в изключително оспорван двубой с Украйна. Тимът ни се представи много силно единствено в третия гейм, а през останалата част от мача остави съперника да реализира всичките си възможности. След края на двубоя селекционерът на "трикольорите" Джанлоренцо Бленджини каза какво е попречило на тима ни.

Бленджини говори след загубата от Украйна

Според италианския специалист отборът ни не е успял да неутрализира най-добрите състезатели на Украйна. Бленджини посочи една от звездите на съперника, който е направил разликата в мача и подчерта, че "лъвовете" трябва да се научат да се справят точно с такива играчи. Той също така каза, че срещу съперник от класата на Украйна тимът му не е имал друг избор, освен да рискува.

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Ето какво каза Бленджини:

"Това се случва, защото срещу опитен отбор като Украйна трябва да рискуваш със сервиса. Той не се получи, но срещу такъв класен съперник нямахме друг избор. Те си заслужиха класирането за финалите в Лигата на нациите, но и включиха титулярното си либеро за това първенство. Не е новина, че Плотницкий е голям играч. Особено на сервис, играе като титуляр в силен клуб. Един от най-добрите на света. За това, което съжаляваме е в първия гейм - загубихме с много малка разлика. Не е въпрос, че Олех Протницкий направи много голям мач. Имаме няколко ситуации, в които не можем да затворим гейма. За да растем като ниво, трябва да лимитираме играчи като него", заяви италианският специалист пред медиите.

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