Новата война и блокиране на важен пролив: Иран стои зад офанзивата на хутите, Тръмп отказал да ги удари след молба на Саудитска Арабия

Бързото настъпление на бунтовниците хути по крайбрежието на Червено море в Йемен тази седмица се е осъществило под прякото ръководство на Иранската революционна гвардия, която се стреми да отвори нов фронт във войната на Техеран със САЩ. Това съобщават пред Reuters източници от йеменското правителство (подкрепяно от Саудитска Арабия), Иран и региона. С превземането на югозападния пристанищен град Мока хутите засилиха контрола си над пролива Баб ел-Мандеб – ключов воден път между Средиземно море и Индийския океан, чието прекъсване допълнително ограничава глобалните енергийни доставки след блокадата на Ормузкия проток от страна на Иран.

Шест месеца след началото на по-широкия регионален конфликт между иранските съюзници на хутите и САЩ - групата, изглежда, се фокусира върху укрепването на контрола си над пролива, дори докато противопоставящите се правителствени сили, подкрепяни от Саудитска Арабия, се концентрират върху офанзива в северната част на страната.

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Иран е наредил на хутите да атакуват Саудитска Арабия, обещал е оръжия

Миналата седмица Иран е наредил на хутите да засилят атаките си срещу Саудитска Арабия, която е близък съюзник на САЩ, и им е обещал повече финансиране, оръжия и висши офицери, за да им помогне в това, казват два ирански източника.

Макар Иран да описва хутите като съюзници, той публично отрича да им дава военни указания, като твърди, че те „не са негови марионетки“.

Няколко висши командири от Революционната гвардия обаче вече са пътували до Йемен, за да наблюдават и ръководят атаките на хутите срещу Саудитска Арабия след седмици на обсъждания относно военната стратегия, заявява регионален дипломат, информиран от Техеран.

Трети ирански източник – длъжностно лице – казва, че Иран е провел няколко срещи със свои съюзници, включително хутите, и че операцията в Мока е била решение на самите йеменски бунтовници, а не на Иран. Той обаче добавя, че това е помогнало на Иран, като е оказало натиск за повишаване на цените на петрола и е нанесло щети на САЩ и Саудитска Арабия.

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Ролята на Революционната гвардия в новата война

В Йемен пет военни източници от подкрепяното от Саудитска Арабия и международно признато правителство заявяват, че Революционната гвардия е ръководила новата кампания на хутите по крайбрежието на Червено море – равна и тясна равнина, известна като Тихама – като е започнала с масиран ракетен обстрел. Позовавайки се на прехванати съобщения и разкази на пленени хути, йеменските военни източници допълват, че според тях иранските действия са ръководени от Абдолреза Шахлаеи, висш командир на Революционната гвардия.

Иранските източници не могат да потвърдят това, въпреки че по-рано бяха описали Шахлаеи, който е част от специализираната единица „Кудс“ на Революционната гвардия, като човек, прекарал известно време в Йемен през последните години.

Гвардията все пак е успяла да премести оръжия и личен състав във и извън Йемен въпреки въздушната и морската блокада на районите, контролирани от хутите. Няма обаче повече подробности на този етап.

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„Ако разгледаме тяхната офанзива по западното крайбрежие, това не е нещо, подготвено едва миналата седмица или миналия месец“, заяви Ахмед Наги, анализатор по въпросите на Йемен в International Crisis Group. Той описва превземането на Мока като важен етап във войната. „Развитието на хутите се дължи основно на новите оръжия, които са придобили – било то директно от иранците, или чрез различните контрабандни мрежи, на които разчитат“, каза Наги, като посочи конкретно използването на дронове в последната офанзива.

Неясна военна ситуация и ударен тръбопровод, с който Саудитска Арабия заобикаля Ормуз

След като миналата седмица хутите започнаха настъпление към Мока, правителството на Йемен поиска допълнителна въздушна подкрепа и друга помощ от Саудитска Арабия, казват двама йеменски представители. То е искало Саудитска Арабия да проведе въздушна кампания срещу цели на хутите в сърцевината на тяхната територия, включително столицата Сана, както и срещу ключови стратегически обекти като нефтени складове.

Въпреки това кралството се ограничи до предоставяне на логистична, оръжейна и разузнавателна подкрепа, като нанесе само ограничен брой въздушни удари, фокусирани върху северните фронтове в провинциите Джауф и Мариб – райони, които правителството считаше за по-малко важни.

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Според собствената оценка на длъжностните лица Рияд се е стремял да избегне значителна ескалация на конфликта с хутите, от страх да не провокира по-масирани удари с дронове срещу саудитска територия. На този фон се появиха сателитни снимки, които показват огромен димен стълб (с дължина около 100 км) и устойчиви топлинни горещи точки по протежението на коридора на източно-западния нефтопровод на Саудитска Арабия, югоизточно от Медина. Данните на NASA за пожарите сочат топлинни сигнали над 70 MW, продължаващи с часове в множество точки, което значително надхвърля нормалните параметри на факелно изгаряне.

BIG: Satellite imagery shows a massive smoke plume (~100 km long) and sustained thermal hotspots along Saudi Arabia's East-West Pipeline corridor southeast of Medina.



NASA fire data shows heat signatures above 70 MW lasting hours across multiple points — well beyond a normal… pic.twitter.com/B8BmX1FoYZ — Clash Report (@clashreport) September 11, 2026

Някои анализатори твърдят, че има 6–8 точки на удари и вероятно е налице пробив. Все още няма официално потвърждение от Saudi Aramco или някоя информационна агенция. Но този нефтопровод е от критично значение - той е основният обходен маршрут на Саудитска Арабия около пролива Ормуз, с капацитет от около 7 милиона барела на ден, по който се транспортират приблизително 5 милиона барела на ден износен суров нефт до пристанището Янбу на Червено море. Ако се потвърди, удар тук би застрашил резервния маршрут, на който Саудитска Арабия разчита, откакто Ормузкият проток беше блокиран. Тръбопроводът вече беше ударен веднъж през април - ирански дрон нанесе удар, който прекъсна доставките на 700 000 барела на ден в продължение на четири дни.

Този път, след като хутите току-що превзеха Мока и заплашват пролива Баб-ел-Мандеб в другия край на маршрута по Червено море, потвърден удар по нефтопровода би означавал, че и двата основни износни маршрута на Саудитска Арабия са под едновременен натиск. Цената на петрола вече беше над 105 долара, преди да се появят тези съобщения, отчита турската платформа Clash Report. Производството на петрол в Саудитска Арабия се срина с 23% през август до 6,24 милиона барела на ден, защото войната с Иран и заплахите от хутите нарушиха ключови експортни маршрути, по данни на The Wall Street Journal.

Общата военна обстановка в Йемен е трудна за оценяване след продължилата години пауза в мащабните военни действия, откакто през 2022 г. беше сключено примирие. Както Иран, така и Саудитска Арабия са инвестирали в силите, които подкрепят там. Проправителствената коалиция обаче страда от вътрешни раздори.

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Въпреки че предишните военни действия в Тихама бяха белязани от внезапни настъпления и отстъпления, все още не е ясно дали подкрепяните от Саудитска Арабия сили ще успеят лесно да изтласкат хутите този път, каза анализаторът Наги, цитиран от Reuters. „Може би ще видим някои успехи от страна на правителството, ако то получи необходимата подкрепа от саудитците. Но това може да се окаже малко трудно този път“, каза той.

Мохамед бин Салман е поискал от Тръмп удари срещу хутите, американският президент е казал "не"

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман се е обадил два пъти на американския президент Доналд Тръмп в четвъртък, призовавайки го да нанесе удари срещу хутите, съобщиха двама американски служители пред Axios.

Тръмп е отказал, а американските служители подчертаха, че администрацията засега няма планове за пряка намеса срещу хутите.

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NEW: Saudi Crown Prince MBS called Trump twice on Thursday urging him to strike the Houthis.



Trump said NO.



CENTCOM commander Admiral Cooper flew to Riyadh Thursday for emergency coordination.



Source: Axios pic.twitter.com/3KhmbHZuPx — Clash Report (@clashreport) September 11, 2026

Тъй като Иран вече пречи на трафика през пролива Ормуз, контролът на хутите над Баб ел-Мандаб би могъл да даде на Техеран нова мощен лост за влияние върху САЩ и техните съюзници от Персийския залив. Съединените щати са загрижени за бързо ескалиращия конфликт в Йемен и засилват подкрепата си за Саудитска Арабия, като същевременно обаче се опитват да избегнат пряко военно участие.

Адмирал Брад Купър, командир на Централното командване на САЩ, замина в четвъртък за Саудитска Арабия за спешни координационни срещи, по данни на източници на изданието.

Конфликтът между Саудитска Арабия и хутите се възобнови през юли, след като Рияд попречи на ирански самолет, превозващ висши представители на йеменските бунтовници, които се връщаха от погребението на бившия ирански върховен лидер Али Хаменей, да кацне в Сана. Бин Салман е поискал от Тръмп политическа подкрепа за нанасяне на удар по летището в Сана.

Хутите отвърнаха с атаки срещу саудитски танкери в Червено море, застрашавайки ключов маршрут за износа на петрол от кралството, а по-късно разшириха атаките си и срещу саудитски енергийни съоръжения. Саудитска Арабия и нейните йеменски съюзници отвърнаха с въздушни удари и наземни офанзиви срещу позициите на хутите.

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Молбата на Саудитска Арабия за директни военни действия от страна на САЩ бележи рязък обрат спрямо ситуацията от юли, когато Рияд увери Вашингтон, че може да се справи с хутите самостоятелно. Със засилването на боевете обаче саудитците започнаха да търсят все по-голяма подкрепа от САЩ. Американски военни и граждански служители са заявили пред саудитските си колеги през последните седмици, че указанията на Тръмп са американските сили да се съсредоточат върху Иран и пролива Ормуз, както и да избягват отварянето на нов фронт, съобщават източници, запознати с дискусиите.

В четвъртък, докато силите на хутите настъпваха към крайбрежния град Мока и подкрепяните от Саудитска Арабия йеменски сили се оттегляха, Бин Салман се е обадил на Тръмп, за да го информира за влошаващата се ситуация. Няколко часа по-късно той е звъннал отново и е призовал Тръмп да разпореди американски удари срещу хутите. Републиканецът обаче се е ограничил до това Вашингтон да предостави на Саудитска Арабия разузнавателна информация за бунтовниците и данни за потенциални цели. Около 200 американски военнослужещи вече се намират в Саудитска Арабия, където оказват невоенна подкрепа.

Високопоставен представител на администрацията на Тръмп даде да се разбере, че приоритетът на Вашингтон е да поддържа Червено море отворено, като оставя по-широката борба на регионалните си партньори. „Ние водим постоянен диалог със Саудитска Арабия и правителството на Република Йемен по въпросите на регионалната стабилност", посочва неназованият източник.

"Храбрият йеменски народ със сигурност ще триумфира, с Божията воля", написа на свой ред в X председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф.