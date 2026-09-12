БРИКС с декларация за Иран: За Украйна нито дума

На срещата на върха в Ню Делхи лидерите на БРИКС единодушно приеха декларация за "дълбока загриженост" относно войната в Иран. На срещата, на която присъства и Владимир Путин, войната срещу Украйна не бе засегната и в съвместната декларация не се споменава нищо за нея.

"Изразяваме дълбока загриженост относно продължаващата ескалация на напрежението в Близкия изток... призоваваме за максимална сдържаност... избягване действия, които биха могли допълнително да влошат ситуацията", се казва в декларацията, която е от 45 страници, цитирана от The Financial Times.

В документа се осъждат и едностранните икономически санкции, които "имат дългосрочни отрицателни последици за правата на човека".

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Изданието отбелязва и, че в стремежа си да не провокира Доналд Тръмп, домакинът на срещата Индия се опитва да избегне повдигането на въпроса за намаляване на зависимостта от щатския долар на тазгодишната среща на върха – а това е дългогодишна цел особено за Русия.

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