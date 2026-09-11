Цените на петрола на път да приключат седмицата над 100 долара за първи път от близо 4 месеца насам

Цените на петрола се повишиха в петък, 11 септември, и двата основни индекса са на път да приключат седмицата над 100 долара за барел за първи път от средата на май. Контекстът около този своеобразен рекорд в последните 4 месеца е, че зачестилите атаки по ключови морски маршрути в Близкия изток подхранват опасенията от продължително прекъсване на доставките. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се повишиха с 81 цента до 108,44 долара за барел в началото на азиатската търговия, но към 13:15 ч. наше време имаше вече бе претърпял спад до 103,95 долара.

Американският суров петрол тип WTI се повиши с 69 цента до 103,17 долара за барел. Впоследствие цената слезе под 100 долара - до 99,12.

И двата индекса отбелязаха ръст от над 6% в четвъртък, 10 септември, предава CNBC. На седмична база бенчмарковете се търгуваха с почти 13% по-високо - най-стръмният ръст от седмицата, приключила на 17 юли.

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Хутите са най-големият фактор

Подкрепяните от Иран хути превзеха контрола над йеменското пристанище Мока в четвъртък, което представлява допълнителна заплаха за трафика в Червено море, докато трафикът в Персийския залив остава ограничен през пролива Ормуз, понеже атаките срещу танкери в региона се засилиха през последните дни.

Анализатори посочват, че атаките от бунтовниците от Йемен срещу саудитски енергийни съоръжения бележат ескалация, излизаща извън границите на Иран и Ормузкия проток, и пораждат опасения за продължителни прекъсвания в по-широкия регион.

„Въпреки че през пролива Ормуз все още преминават значителни обеми, потоците остават значително под нивата отпреди войната, което подчертава колко нестабилна е станала ситуацията“, посочват анализаторите от ING в свой доклад.

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За първи път в историята цената на дизела в САЩ е над 6 долара за галон

Прекъсванията в доставките на петрол, дължащи се на конфликта между САЩ и Иран, заедно с украинските атаки срещу руските нефтопреработвателни заводи, изтласкаха средната цена на дизела в САЩ над 6 долара за галон за първи път в историята в четвъртък, по данни на сайта за проследяване на цените GasBuddy.

Въпреки това президентът на САЩ Доналд Тръмп не дава никакви признаци, че ще смекчи атаките срещу Иран. Той предупреди, че САЩ може да нанесат удар по иранската планина Пикакс, намираща се в близост до силно повредения обект за обогатяване на уран в Натанз, но заяви, че според него войната ще приключи веднага след междинните избори в САЩ през ноември.

Иран заяви, че в сряда е атакувал 10 кораба в близост до пролива Ормуз, след като САЩ нанесоха удари по пет ирански петролни танкера. Ислямската революционна гвардия на Иран заяви, че ще засили ответните си мерки при евентуални по-нататъшни атаки.

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„С ескалирането на събитията и с това, че Иран показва готовност да разшири този конфликт колкото може повече и да го удължи колкото може, става все по-вероятно суровият петрол WTI да тества отново върха от 119,48 долара, достигнат в началото на март“, заяви анализаторът от IG Тони Сикамор.

Ако Китай продължи да купува, цените ще вървят нагоре

Анализатори посочиха, че устойчивостта на възхода ще зависи от Китай – най-големият вносител на суров петрол в света. Ако Китай продължи да купува, това би могло да усили въздействието на прекъсванията в доставките и да тласне цените нагоре.

ОПЕК понижи прогнозата си за растежа на световното търсене на петрол през 2026 г. до 380 000 барела на ден, както показва копие от месечния доклад на Организацията на страните износителки на петрол. Това бележи петата поредна ревизия в посока надолу. Производството на петрол в ОПЕК е спаднало с 640 000 барела на ден през август, сочи проучване на Reuters.

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„Следващото движение на цените на петрола ще зависи по-малко от новините и повече от това дали физическите потоци ще се подобрят, или ще се влошат още повече“, заяви анализаторът от Phillip Nova Приянка Сачдева. „Въпросът сега е дали пазарът ще успее да се стабилизира под 120 долара, или дали поредната вълна от прекъсвания в доставките ще тласне цената на суровия петрол към напълно нов ценови режим".