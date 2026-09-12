Александър Тунчев разкри какво закопа Арда срещу ЦСКА и отправи сериозен залп към съдийството

Наставникът на Арда Кърджали Александър Тунчев говори след поражението на неговия тим от ЦСКА. "Небесносините" бяха разгромени с 1:4 при визитата си на Националния стадион "Васил Левски" в мач от деветия кръг на Първа лига. Кърджалии започнаха по-добре и поведоха в резултата, но неубедителната им игра в отбрана доведе до четири попадения във вратата им, две от които от дузпа. След края на срещата Тунчев застана пред медиите, за да даде мнението си за изминалите малко повече от 90 минути.

Тунчев разкри какво спря Арда срещу ЦСКА

Тунчев отчете добрия старта на "небесносините", след което подчерта основните грешки на неговия тим, които са се оказали пагубни. Ето какво каза родният специалист: "Започнахме добре мача. Първата минута още вкарахме гол. Имахме още една-две ситуации, в които можехме да се възползваме да вкараме втори гол. След 20-25 минута започнахме прекалено да приемаме отбора на ЦСКА в собствената си половина. Не успявахме да задържим топката, да изнесем отбора напред, но въпреки всичко успявахме по най-добрия начин да неутрализираме противника. Това е, което допуснахме и в предишния мач, че допускаме много елементарни грешки и от тях получаваме голове."

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"Визирам ситуацията с дузпата. Около 30 секунди имаме двама-трима наши играчи, не могат да се разберат с топката кой да отиграе и се стигна до тази дузпа", заяви Тунчев, след което продължи, обсъждайки темата със спорното съдийство в Първа лига. "Това, което ми прави впечатление е, че прекалено много свобода се дава на съдиите и те си интерпретират всяка ситуация както на тях им е удобно. За мен не е окей. Има много ситуация, при които ни дават жълти картони, а на противниците няма. Но съдията не е виновен, просто такива са правилата."

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