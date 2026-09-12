Ключът към световната търговия: Истинската цена на контрола над протока Баб ел Мандеб

Йеменските бунтовници хуси поеха контрола над ключов остров в Червено море, с което завършиха операцията си по завладяване на района около протока Баб ел Мандеб, съобщиха пред АФП представител на местните власти и очевидци. "Лодки с въоръжени бойци на хусите достигнаха остров Маюн, след като правителствените сили се изтеглиха от него в четвъртък“, заяви представителят. Островът, известен и като Перим, разделя протока на два плавателни канала.

ОЩЕ: Новата война и блокиране на важен пролив: Иран стои зад офанзивата на хутите, Тръмп отказал да ги удари след молба на Саудитска Арабия

Очевидец съобщи, че въоръжени мъже “се разполагат по крайбрежието при Баб ел Мандеб и се придвижват с военни превозни средства“.

Силите на международно признатото правителство на Йемен са се изтеглили от остров Перим, съобщиха двама техни представители, цитирани от Reuters.

Поемането на контрола върху острова и пристанищния град Дубаб, който се намира точно срещу него и според представителите е бил превзет от хусите също вчера, е от ключово значение за установяването на контрола над протока.

Бунтовниците хуси превзеха и още няколко острова в Червено море и установиха пълен контрол над протока Баб ел Мандеб в рамките на офанзива, която разтърси енергийните пазари и затвърди контрола на йеменската групировка над тази жизненоважна морска артерия.

Протокът Баб ел Мандеб е един от най-важните маршрути за световното корабоплаване. С тези действия бунтовниците биха могли да застрашат доставките от Саудитска Арабия, богатата на петрол монархия, към Азия.

Подкрепяните от Иран бунтовници превзеха както остров Перим, който разделя пролива на две части, така и островите Зукар и Ханиш в Червено море, след бърза офанзива по западното крайбрежие на Йемен и превземането на пристанището Мока в четвъртък, съобщиха йеменски анализатори.

„Сега те контролират напълно Баб ел Мандеб“, заяви Ахмед Наги, йеменски анализатор от мозъчния тръст Международната кризисна група, който е разговарял с представители на йеменското правителство. “В момента, в който превзеха Мока, те си отвориха пътя за превземането и на всички острови, разположени срещу Мока“, добави той.

ОЩЕ: Цените на петрола на път да приключат седмицата над 100 долара за първи път от близо 4 месеца насам

Мохамед ал Баша, основател на базираната в САЩ консултантска компания за анализ на риска "Баша рипорт“ (“Basha Report“), заяви, че има признаци, че водената от Саудитска Арабия коалиция от йеменски фракции “се разпада“ и “се изправя пред трудна битка, за да отблъсне офанзивата на бунтовниците“.

“Виждаме, че хусите печелят. Те контролират цялото крайбрежие на Червено море, а през последните 48 часа са добавили още 130 км от него, което включва всички основни йеменски острови“, добави анализаторът.

Офанзивата на хусите нанесе сериозен удар на Саудитска Арабия и подкрепяните от нея йеменски правителствени сили, като същевременно подкрепи усилията на Иран да повиши цените на петрола в рамките на конфликта му със САЩ.

Протокът Баб ел Мандеб се превърна в жизненоважен маршрут за износа на петрол от Саудитска Арабия, след като Иран ограничи корабоплаването през Ормузкия проток в отговор на започната от САЩ и Израел война срещу Ислямската република през февруари.

Водният път, който свързва Червено море с Аденския залив и Индийския океан, е също така ключов коридор за световната морска търговия между Изтока и Запада през Суецкия канал.

Бригаден генерал Яхия Сария, военен говорител на хусите, заяви, че протокът е “безопасен за всички компании, с изключение на саудитските кораби“.