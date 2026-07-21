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Доскорошен треньор на Левски се закани да доминира ЦСКА на терена

21 юли 2026, 23:55 часа 677 прочитания 0 коментара
Снимка: CSKA Sofia
Доскорошен треньор на Левски се закани да доминира ЦСКА на терена

Наставникът на Ботев Пловдив Станислав Генчев не остана доволен от равенството срещу Локомотив София на старта на Първа лига, но изглежда мотивиран до краен предел да открие победната си сметка още в следващия кръг срещу ЦСКА. Бившият треньор на Левски отбеляза в интервюто си след мача с Локомотив, че срещу ЦСКА ще очаква от своите възпитаници да доминират на терена и да стигнат до победата.

Ботев Пловдив излиза да доминира срещу ЦСКА

Попитан за предстоящия мач с ЦСКА, Генчев каза: "Ще опитаме да доминираме и да създаваме положения, като се надявам този път да ги завършим по-успешно." Срещу Локо София неговите възпитаници имаха няколко чисти положения, но не се възползваха от тях. "Няма как да сме доволни от резултата. От играта можем да сме доволни, защото доминирахме и създадохме поне 7 чисти положения. Щеше да е несправедливо, ако бяхме загубили с тази игра и положения."

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Станислав Генчев

ЦСКА започна колебливо новия сезон, след като не създаде почти нищо срещу Славия при нулево реми. Христо Янев е изправен пред сериозни критики, като започва да губи доверието на все повече фенове на "червените", които не са доволни от играта на отбора. Той обаче първо трябва да мисли за първия мач с Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа, а едва след това идва и срещата с отбора на Генчев.

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ЦСКА Ботев Пловдив Станислав Генчев
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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