“Той е съветски чугун”: Николай Хаджигенов обяснява завиваме ли към Москва? (ВИДЕО)

Прегръдката с Москва - това ли е националният ни интерес?Какво означава това? Те (управляващите - бел. ред.) са три петъка на власт и още не са ни казали къде е националният ни интерес.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” адвокат Николай Хаджигенов, коментирайки управлението на премиера Румен Радев.

Според Хаджигенов най-ценното качество на външната министърка е, че различава бактерия от вирус. Ако трябва постоянно нещо да се обяснява, това означава, че те ни дърпат ефективно към Москва, убеден е Хаджигенов. Радев е съветски чугун. Това се вижда от ден-днешен. Това, което се вижда от първия момент на неговото управление, е завой към Москва. Това е, толкова е просто, счита Хаджигенов.

По думите му Румен Радев е девет години в политиката и няма никакъв смисъл от 100 дни аванс. “Тези са още по-зле от ГЕРБ”, обобщи Хаджигенов. Според него истинската опозиция в парламента трябва да се захваща с някакви смислени неща, докато в момента, се чува само крещене.

Според адв. Хаджигенов новият Висш съдебен съвет ще бъде “още от същото”, тъй като хората на Радев са много далеч от това и няма да направят нищо.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.