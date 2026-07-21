Кой е големят проблем пред Румен Радев? Говори Габриел Вълков (ВИДЕО)

Марката БСП може би вече се е изчерпала. Това, което познаваме, като партия, вече се е изчерпало.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” бившият депутат Габриел Вълков от БСП, коментирайки бъдещето на социалистическата партия в България.

По думите му в партията вече има ново поколение хора, което иска да вижда как ще се развиват новите модерни и леви политики.

По думите на Вълков БСП няма нищо общо в управлението на “Прогресивна България”. Това, че хора от БСП са решили да отидат във формацията на Радев, това си е тяхно решение и не е решение на БСП. Това са хора с политически опит и този опит им го е дала БСП. Тук е въпросът как тези хора ще се справят с очакванията на общесвото. В момента хората очакват мед и масло да потече от управлението на Румен Радев, а това няма да се случи.

Това е и големият проблем, Румен Радев да се противопостави на различните интереси, които се опитват да овладеят ситуацията, стана ясно още от думите на Вълков.

Според него бюджетът на държавата изобщо не е ляв, а дефицитът е огромен. Според нас като лява партия трябва да има прогресивен данък - целият развит свят прави това. Има банки, концесионери, търговци, които плащат 10%, колкото плащат и всички останали обикновени хора - това е несправедливо, категоричен е Вълков. Той счита, че въвеждането на прогресивния данък е изключително закъсняла мярка.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.