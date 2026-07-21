Украйна има нов главнокомандващ (ВИДЕО)

Михайло Драпатий е новият началник на Обединените сили на Въоръжените сили на Украйна, обяви президентът Володимир Зеленски. Среща между двамата имаше през изминалия уикенд. По-рано Bloomberg, Ukrainska pravda и Financial Times посочиха Драпатий като водещ кандидат за поста главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна. Преди минути бе обявено, че Олександър Сирски е освободен от поста главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна. Това съобщиха бившият съветник на министъра на отбраната Михайло Федоров, Сергий Стерненко и каналът „Украйна Контекст“, който е свързан с Офиса на президента на Украйна.

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Думите на Зеленски

„Фактът е факт: Олександър Сирски осигури успеха на Украйна в защитата на Киев, в Харковската офанзива и в Курската офанзива. Изминат е значителен път, защитата на Украйна продължава и всеки войник трябва да бъде третиран с достойнство. Благодарен съм на Олександър Сирски и на всеки един от нашите войници за силната позиция на Украйна на фронтовата линия. Благодарен съм на Михайло Драпатий за тази визия. Днес с Олександър Сирски и Андрей Гнатов обсъдихме бъдещите формати на службата и правилното прехвърляне на задълженията“, написа украинският президент.

⚡️⚡️⚡️JUST IN: Zelensky removes Syrskyi as Ukraine's commander-in-chief



Mikhail Drapatyi will become the new commander-in-chief of Ukraine's Armed Forces.



💥 "The fact remains that Oleksandr Syrskyi delivered results in the defense of Kyiv, the Kharkiv counteroffensive, and… pic.twitter.com/Ug4LYNVemd — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

Зеленски добави, че е предложил на Федоров пост в правителството, свързан с развитието на технологичния сектор на държавата.

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