Кабинетът "Радев":

Украйна има нов главнокомандващ (ВИДЕО)

21 юли 2026, 22:53 часа 736 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Украйна има нов главнокомандващ (ВИДЕО)

Михайло Драпатий е новият началник на Обединените сили на Въоръжените сили на Украйна, обяви президентът Володимир Зеленски. Среща между двамата имаше през  изминалия уикенд. По-рано Bloomberg, Ukrainska pravda и Financial Times посочиха Драпатий като водещ кандидат за поста главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна. Преди минути бе обявено, че Олександър Сирски е освободен от поста главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна. Това съобщиха бившият съветник на министъра на отбраната Михайло Федоров, Сергий Стерненко и каналът „Украйна Контекст“, който е свързан с Офиса на президента на Украйна.

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Думите на Зеленски

„Фактът е факт: Олександър Сирски осигури успеха на Украйна в защитата на Киев, в Харковската офанзива и в Курската офанзива. Изминат е значителен път, защитата на Украйна продължава и всеки войник трябва да бъде третиран с достойнство. Благодарен съм на Олександър Сирски и на всеки един от нашите войници за силната позиция на Украйна на фронтовата линия. Благодарен съм на Михайло Драпатий за тази визия. Днес с Олександър Сирски и Андрей Гнатов обсъдихме бъдещите формати на службата и правилното прехвърляне на задълженията“, написа украинският президент.

Зеленски добави, че е предложил на Федоров пост в правителството, свързан с развитието на технологичния сектор на държавата.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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