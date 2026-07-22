НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 22.07.26 - Руснаците пак посяха смърт, Киев отвърна с атака срещу най-големия металургичен комбинат в Русия

Изминаха 52 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Украинските сили атакуваха Липецка област на Русия през нощта на 20 срещу 21 юли, като местни жители съобщиха за експлозии, а анализ на база на геолокализирани кадри показа, ч е избухнал пожар между ТЕЦ № 2 и металургичния комбинат „Новолипецк“ в административния център на региона. Още от вечерта в областта беше обявена ракетна тревога. Според анализ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA точното място на атаката и пожара остава неизвестно.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта на 20 срещу 21 юли Русия е атакувала страната с 58 безпилотни летателни апарата, като общо 46 дрона са били свалени или неутрализирани с електронно заглушаване. На 7 места са регистрирани удари от 8 атакуващи дрона, а атаката продължава, се посочва в доклада, публикуван към 8:30 ч. наше време. Двама души са загинали при атака с руски дронове в Днепропетровска област, съобщи областната администрация.