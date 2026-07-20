Аржентина отврати света! Испания отказа Меси от “Златната топка” | Точно попадение

Испания играеше, за да спечели света на своя страна. И го направи, стъпвайки на световния връх във футбола за втори път в историята си! А Аржентина играеше, за да не загуби. И накрая загуби не само защитата на титлата, но и достойнството си. Това мнение обедини спортните журналисти Стефан Йорданов, Иво Вецев, Бойко Димитров и Джем Юмеров в обзорния епизод на "Точно попадение", посветен на големия финал на Мондиал 2026.

Аржентина е позор за футбола

Аржентина е позор за футбола: тези думи се чуха от страна на Иво Вецев, който бе сред най-върлите критици на "гаучосите" от самото начало на Световното. Не само заради страхливата си игра във финала, но и заради грубото и непристойно поведение в много от мачовете в хода на надпреварата. А и заради тенденциозните съдийски отсъждания в полза на Аржентина. Въпреки загубата, един въпрос остава на дневен ред: ограбен ли бе Меси след турнира?

"Ограбиха" ли Лео Меси след феноменалния турнир, който изигра в Северна Америка?

"Златната топка" за най-добър играч на Световното отиде при Родри от Испания, но още преди финала спортният екип на Actualno.com и Sportlive.bg бе убеден, че призът трябва да отиде при Меси. 39-годишният капитан на "гаучосите" буквално носеше отбора на гърба си, като без него Аржентина едва ли щеше да стигне толкова далеч в турнира. А след 8 гола и 4 асистенции изглеждаше трудно постижимо някой да му отнеме наградата.

Справедливо или не, Меси остана и без световна титла, и без "Златна топка". А "Златната обувка" също му убягна, след като Килиан Мбапе го изпревари по голове в малкия финал. Така пък се променят сериозно фаворитите за "Златната топка" на France Football за най-добър играч за сезона. Изглежда, че Хари Кейн от Байерн Мюнхен и Англия е фаворит за отличието, след като изпрати феноменален сезон откъм индивидуално представяне.

Защо обаче Аржентина бе толкова беззъба на финала срещу Испания? Тактика на Скалони, или просто "Ла Роха" не позволи на опонента си да отправи удар през редовните 90 минути, пък и в през почти целите продължения? И кой от спортния екип бе най-прецизен в прогнозите си в сегмента "В мишената" в хода на целия турнир - гледайте в YouTube: