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Държавата, общините и грижата за децата в риск: Говори проф. Нели Петрова-Димитрова (ВИДЕО)

20 юли 2026, 15:43 часа 577 прочитания 0 коментара

Как държавата гарантира интереса на деца, пострадали от насилие и преживели тежки семейни кризи? Могат ли те да останат без грижа при смяната на доставчика на социални услуги? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори проф. Нели Петрова-Димитрова, създател на Института за социални дейности и практики (ИСДП), дългогодишен председател на УС на института и преподавател в СУ “Св. Климент Охридски“. Поводът – един конкретен случай в Шумен, където от 1 юли се смени доставчикът на три социални услуги – Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата и Звено “Майка и бебе“. Останаха ли без грижа над 130 клиенти на услугите и защо на социалните работници им се налага да напуснат собствените си работни места, да кандидатстват пак за тях и ако бъдат назначени, това ще е с изпитателен срок от 6 месеца. Още: Социални работници на обучение за новите стандарти за качество в сектора

Конкурсът отива в съда

ИСДП обжалва в съда прозрачността и обективността на конкурса. Ето какво каза проф. Петрова: “Провеждането на конкурс е нещо, което е законово и се прави на всеки 5 години. Освен да работим за приемната грижа и за закриване на дома за бебета в Шумен, ние разкрихме нови услуги за децата, пострадали от престъпления и насилие “Зона закрила“. Изобщо, 25 години съществуваме, работим основно с деца в риск, с деца в конфликт със закона, деца, пострадали от престъпления и техните семейства. Това е нашата експертиза. И всъщност това, което искам да кажа е, че организацията, която е била поканена, по техни думи, от общината, всъщност един ден не е работила с такива деца. Още: КС обяви за противоконституционни три текста от Закона за социалните услуги 

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Затова говоря, че не е уважено знанието, опитът, експертизата. По отношение на съда само да кажа, че точно искането за предварително изпълнение на заповедта, наложи за кратко време да се предаде услугата на новия доставчик. И всъщност ние това обжалваме. И на първа инстанция съдът не го е уважил. Но по отношение на конкурса и на неговата прозрачност и обективност, съдът още не се е произнесъл. Това е една по-дълга процедура. Аз затова смятам, че има много нарушения на закона, но това е нещо, което трябва да го каже друг орган.

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Социалните услуги се превръщат в бизнес

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В конкретния случай в Шумен нито експертизата е уважена, нито времето и начинът, по който може да се направи това приключване. И всъщност това ме кара да се замисля за отношението към хората, което имаме у нас и за това, че познанието, експертизата, опитът, са нещо, което лесно може да се замени. Всички можем всичко. Всички знаят всичко. И това води до нещо, което колегите от “Национална мрежа за децата“ много добре назоваха: Социалните услуги да се превръщат в бизнес.“

Студио Actualno ще предостави право на отговор на община Шумен, ако нейни представители се почувстват засегнати. Още – във видеоматериала. Още: В деня за борба с тормоза в училище: Половината деца в България са преживели насилие

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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