Нищо не се е променило! Големият Любо Пенев говори след мач в типичния си стил

Големият Любослав Пенев се завърна в типичния си стил в българския футбол! Неговият Локомотив София завърши наравно с Ботев Пловдив на "Колежа", а след мача Ел Голеадор застана пред камерата на Diema Sport за обичайното интервю. А в него Пенев напомни за добрите стари времена, когато отново даваше подобни интервюта - с кратки и директни отговори, прям към репортера на терен и критичен към въпросите, които получава.

Коментарът на Пенев след равенството с Ботев Пд

След като чу, че Локо София е "взел точка" на "Колежа", Пенев започна: "Взели точка... добре. За нас е един добре изигран мач, добра основа занапред. Един много добър мач за нас". След това той бе попитан за контузиите, с които трябваше да се справя в хода на двубоя: "Контузиите ги има в играта. Това е контактен спорт. Случва се, променяме и нещата се получават."

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"Първи мач от първенството... да не използвам клишето мач за мач, но момчетата са отдадени, работят сериозно, продължаваме по същия начин. Търпение, време и фокус върху работата. И резултатите ще дойдат, няма как да не дойдат", добави още Пенев, като коментира и дали ще има нови трансфери: "Работим на няколко позиции, нека да облекат екипа на Локо София и тогава ще има повече коментар."

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