Спорт:

Нищо не се е променило! Големият Любо Пенев говори след мач в типичния си стил

21 юли 2026, 23:48 часа 315 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот
Нищо не се е променило! Големият Любо Пенев говори след мач в типичния си стил

Големият Любослав Пенев се завърна в типичния си стил в българския футбол! Неговият Локомотив София завърши наравно с Ботев Пловдив на "Колежа", а след мача Ел Голеадор застана пред камерата на Diema Sport за обичайното интервю. А в него Пенев напомни за добрите стари времена, когато отново даваше подобни интервюта - с кратки и директни отговори, прям към репортера на терен и критичен към въпросите, които получава.

Коментарът на Пенев след равенството с Ботев Пд

След като чу, че Локо София е "взел точка" на "Колежа", Пенев започна: "Взели точка... добре. За нас е един добре изигран мач, добра основа занапред. Един много добър мач за нас". След това той бе попитан за контузиите, с които трябваше да се справя в хода на двубоя: "Контузиите ги има в играта. Това е контактен спорт. Случва се, променяме и нещата се получават."

Още: Пълна програма на Първа лига 2026/27 - дати и часове на всички мачове, първият кръг приключи!

Ботев Пловдив - Локомотив София

"Първи мач от първенството... да не използвам клишето мач за мач, но момчетата са отдадени, работят сериозно, продължаваме по същия начин. Търпение, време и фокус върху работата. И резултатите ще дойдат, няма как да не дойдат", добави още Пенев, като коментира и дали ще има нови трансфери: "Работим на няколко позиции, нека да облекат екипа на Локо София и тогава ще има повече коментар."

Още: 24 часа по-късно: Любо Пенев спря Ботев на "Колежа" при завръщането си в елита на България!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Любослав Пенев Ботев Пловдив Локомотив София
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес