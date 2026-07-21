Радар за икономика: Най-важните новини на 21 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 21 юли 2026 г.

КС отмени текстове в закона, позволяващи продажба на "Лукойл" без съгласието на собствениците

Конституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционни най-спорните разпоредби от закона, с който държавата получи извънредни правомощия да поеме контрола над стратегически предприятия чрез назначаване на особен търговски управител, включително над "Лукойл" и рафинерията в Бургас.

Още: КС отмени текстове в закона, позволяващи продажба на "Лукойл" без съгласието на собствениците

Между първо и второ четене: Отказаха да увеличат данъчното облекчение за деца, Гълъб Донев допусна промяна от догодина

Министерството на финансите обмисля промяна в размера на данъчното облекчение за деца като постоянна мярка, съобразена с параметрите на бюджета за следващата 2027 г. Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев по време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, на което днес, на 21 юли, се разглежда проектобюджетът за тази година на второ четене.

Още: Между първо и второ четене: Отказаха да увеличат данъчното облекчение за деца, Гълъб Донев допусна промяна от догодина

Скокът на цените за дялово разпределение на "Топлофикация София" влиза в полезрението на НАП

Писмо с настояване да бъде извършена проверка на увеличението на цените за услугата „дялово разпределение“ за отоплителния сезон 2026/2027 г. за клиентите на „Топлофикация София“ е изпратил заместник-омбудсманът Мария Филипова до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов. Повод за сезирането е публикуваното на 16 юли съобщение на интернет страницата на топлофикационното дружество с новите цени за услугата. При сравнение с действащите тарифи за сезон 2025/2026 г. се установява значително увеличение на редица услуги, предоставяни от търговците за дялово разпределение.

Снимка: БГНЕС

Още: Скокът на цените за дялово разпределение на "Топлофикация София" влиза в полезрението на НАП

След рязък дневен спад: Еврото пак поскъпва спрямо долара

След като курсът на еврото започна седмицата с ниво, стабилно над границата от 1,14 спрямо щатския долар (1,1443 на 20 юли), през деня в понеделник все пак слезе близо до нея (1,1408), но днес (21 юли) отбелязва ново поскъпване спрямо американската валута. Единната европейска валута записа седмичен рекорд от 1,1474 спрямо щатския долар на 15 юли, а след това се движи над психологическата граница от 1,14, макар и с леки колебания.

Още: След рязък дневен спад: Еврото пак поскъпва спрямо долара

Пазарите залагат на дипломацията: Петролът поевтиня въпреки ударите

Цените на петрола се понижиха леко във вторник, докато пазарите претегляха новините за усилията за преговори между САЩ и Иран на фона на размяна на нови удари между двете страни и заплахи за морска блокада на Саудитска Арабия от страна на йеменските хути.

Още: Пазарите залагат на дипломацията: Петролът поевтиня въпреки ударите