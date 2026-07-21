Лудогорец обяви грандиозен трансфер, с който даде голяма заявка в българския футбол

Българският гранд Лудогорец обяви грандиозен трансфер, с който ясно показа на конкурентите си в елита на българския футбол, че продължава да работи на много високо ниво и ще опита да си върне титлата. Разградчани привлякоха младежки национал на Бразилия, който вече има сериозен опит и в мъжкия футбол. Става дума за 21-годишния Натан Фернандес, който пристига под наем от Ботафого, а във визитката му има и 61 официални мача за Гремио.

Лудогорец привлече Натан Фернандес

"Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия. ПФК Лудогорец постигна споразумение с бразилския гранд Ботафого за привличането на младежкия национал на Бразилия Натан Фернандес. След успешно финализирани преговори между двата клуба, бързоногото крило ще играе за “орлите” като преотстъпен, а в договора е заложена и опция за неговото закупуване", написаха от Лудогорец.

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"В момента Натан тренира с Лудогорец, като клубът работи по финализиране на документалните процедури по картотекирането на играча. През 2025 година Натан прави дебют за младежкия национален отбор на Бразилия. До момента той има 5 мача с националната фланелка, като в селекцията звездата на Борнемут Раян е негова резерва", отбелязват още от Лудогорец.

"Знам какъв отбор е Лудогорец и какви цели преследва. Трябва да си върнем титлата и да се представим силно в европейските клубни турнири", коментира Натан след финализирането на трансфера си. Бразилецът е третото ново попълнение на Лудогорец през това лято след привличането на Михаил Полендаков и Хосам Абделмагид.

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