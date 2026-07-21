Молдова има ново правителство

Парламентът на Молдова одобри днес ново правителство, водено от премиера Василе Тофан, след като той представи пред депутатите програмата на своя кабинет, обещавайки да съживи икономиката, като същевременно запази позициите на страната на европейския ѝ курс, предаде Ройтерс. Молдова, една от най-бедните страни в Европа, която е изправена пред допълнителна несигурност поради войната в съседна Украйна, регистрира ръст на брутния си вътрешен продукт от 2,4% през миналата година. Очаква се икономиката ѝ да нарасне с 2% през тази година.

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Програмата

„Нашата програма се нарича „Европейска икономика, ефективна държава“. Това е ангажиментът, за който ще работим, и именно по този ангажимент искаме да бъдем оценявани“, каза пред депутатите Тофан, 45-годишен финансист.

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Партията на действието и солидарността (ПАС) на президента Мая Санду има мнозинство в 101-членния парламент, а за назначаването на Тофан гласуваха 53 депутати от ПАС. Опозиционните партии се въздържаха от гласуване.

Целта

Целта на правителството е да подпише споразумение за присъединяване на Молдова към ЕС до края на 2028 г. и да подготви страната за присъединяване към блока до 2030 г., заяви Тофан. По думите му, за да постигне това, неговият кабинет ще се стреми да отвори всички области за преговори с ЕС през тази година.

Кандидатурата за членство в ЕС на Молдова, заедно с Украйна, е одобрена и досега страната е отворила два от шестте преговорни клъстери. Назначаването на Тофан идва след изненадващата оставка на предшественика му Александру Мунтяну след само осем месеца на поста. Той също така обеща да намали бюджетния дефицит на Молдова, който в момента е 20 милиарда леи (1,1 милиарда долара), с 2% до 2029 г.

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Данъчна реформа

Според него е необходима също така и данъчна реформа. Той обеща да намали бюрокрацията и да улесни достъпа на бизнеса до финансиране.

Тофан заяви, че правителството му „се стреми да приватизира поне 10 държавни компании, да стимулира инвестициите в технологиите и изкуствения интелект, да увеличи износа на продукти с висока добавена стойност и да намали размера на сивата икономика“.

Молдова, разположена между Украйна и Румъния, която е държава членка на ЕС, има румънскоговорящо мнозинство и голямо рускоезично малцинство.

Политическата власт от десетилетия се колебае между партии, подкрепящи по-тесни връзки с Европа, и такива, които търсят по-близки отношения с Москва.

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