Михайло Драпатий, който бе назначен от президента Зеленски за нов главнокомандващ на украинските въоръжени сили, направи първото си изявление. "Благодаря на президента на Украйна за доверието, на министъра на отбраната за подкрепата му и на Силите за отбрана за този нов етап от службата“. Той подчерта, че службата за Украйна винаги е била чест за него, а по време на войната за независимост е означавала абсолютна отговорност.

Украйна има нов главнокомандващ (ВИДЕО)

Благодарност към предшественика

Драпатий отделно благодари на Олександър Сирски за „последователната му работа за укрепване на украинската армия“, отбелязвайки: „Израснах в нея“. „Ще работя отговорно, целенасочено и с уважение към хората, които защитават страната ни днес“, добави новият ръководител на украинските въоръжени сили.

Още: НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 22.07.26 - Руснаците пак посяха смърт, Киев отвърна с атака срещу най-големия металургичен комбинат в Русия

Russians, can your Gerasimov do that?



2014. The first battles for Mariupol. Inside the first infantry fighting vehicle (IFV) that literally flew over a barricade of supporters of the so-called "Russian World" was Mykhailo Drapatyi, who today was appointed Commander-in-Chief of… https://t.co/KUWQkKQrQ6 pic.twitter.com/qqwt6WcPAz — NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2026

Припомняме, във вторник, 21 юли, Зеленски избра Драпатий за нов главнокомандващ на украинските въоръжени сили, заменяйки Олександър Сирски.

Според източници на Bloomberg, 11 кандидати са били разглеждани за заместник на Сирски. Драпатий, който преди това е ръководил Обединените сили на украинските въоръжени сили, е бил смятан за най-вероятния.

Михайло Драпатий

С какво е известен новият главнокомандващ на украинските въоръжени сили?

Драпатий е един от най-младите украински генерали, служили в цялата война с Русия от 2014 г. насам. Видеото показва вече легендарния момент, в който танк на пехотата под командването на Драпатий прелита с пълна скорост над барикади в Мариупол през май 2014 г.

По време на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна Драпатий ръководи операции в южната и източната част на страната. Впоследствие е назначен за заместник-главнокомандващ на украинските въоръжени сили.

"Вслушах се в това, които искат украинците": Зеленски обяви важни решения

През 2024 г. става командир на Сухопътните войски. Но след руската атака срещу 239-и полигон през 2025 г., при която загинаха украински войници, Драпатий подава оставка.

След това Драпатий става началник на Съвместното командване на силите на украинските въоръжени сили.

Още: След дни на протести: Зеленски уволни ключова фигура

Ключови постижения

2014 г. - Освобождаване на заложници в Мариупол, подразделение изтеглено от кордона.

2022 г. - Спиране на руското настъпление край Кривой Рог, части от Херсонска и Днепропетровска области са освободени.

2023 г. - Отбраната на Днепър след освобождението на Херсонска област.

2024 г. - Спиране на руското настъпление към Вовчанск.

Путин трябваше да е умрял на 19 юли 2026: "Коммерсант" не улучи прогнозата