24 часа по-късно: Любо Пенев спря Ботев на "Колежа" при завръщането си в елита на България!

Легендарният Любослав Пенев се завърна с реми в елита на българския футбол, след като неговият Локомотив София остана непобеден при визитата си на Ботев Пловдив, завършвайки при резултат 1:1 на стадион "Христо Ботев" в среща от първия кръг на Първа лига. Двубоят се игра в два дни, след като лошите метеорологични условия прекъснаха срещата в понеделник, а в доиграването във вторник паднаха два гола, но не бе излъчен победител.

Поредно реми в Първа лига: Ботев Пловдив и Локомотив София не се победиха

Мачът започна от петата минута, като първата част премина без голове. Любо Пенев, който се завърна към футбола след битка с онкологично заболяване, направи две смени на почивката. В 49-ата минута Локомотив откри резултата. Ангел Лясков бе оставен сам на левия фланг, откъдето центрира в наказателното поле, а Димитър Костадинов засече, за да изведе отбора си напред.

Още: Класиране в Първа лига 2026/27: място | отбори | мачове | голова разлика | точки

Станислав Генчев веднага реагира с двойна смяна, а след това направи още няколко промени. Едва в 79-ата минута Ботев изравни. Карлос Меоти успя да вкара красив гол, за да направи 1:1. До края Ботев бе по-активен, а на Любо Пенев му се наложи да извърши трета принудителна смяна в мача. В самия край на мача обаче Локомотив можеше да отмъкне победата, след като Спас Делев вкара гол, но се оказа, че има засада.

Така се стигна до пето равенство в седемте мача от първия кръг на Първа лига. Двата тима поделиха по една точка, а в следващия кръг Ботев гостува на ЦСКА, докато Локо София домакинства на Левски.

Още: Пълна програма на Първа лига 2026/27 - дати и часове на всички мачове