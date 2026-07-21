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"Левски е най-силният отбор, срещу който сме се изправяли досега"

21 юли 2026, 21:47 часа 512 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Левски е най-силният отбор, срещу който сме се изправяли досега"

Старши треньорът на румънския шампион Университатя (Крайова) Фелипе Коельо е доста уверен, че отборът му може да излезе победител от дуела срещу Левски във втория кръг на Шампионската лига. Първата среща е утре на стадион „Георги Аспарухов“ в София от 20:30 часа, а реваншът – идната сряда, 30-и юли, в Крайова. Специалистът е гледал достатъчно българите и каза защо вярва, че отборът на Олтени няма да има лесен живот в двата мача. Той отбеляза, че Левски е най-добрият отбор, срещу който са се изправяли досега.

Треньорът на Университатя познава част от новите в Левски

"За нас е удоволствие да сме тук. Разбира се, знаем, че сме изправени срещу труден за побеждаване отбор. Най-силният отбор, срещу който сме се изправяли досега. Това е отбор, който има един и същи треньор от дълго време. Сега е привлякъл играчи от Португалия, които познавам много добре, играчи, които могат да направят разликата. Това е отбор, който е силен във всички моменти от играта", започна наставникът на румънците, с видим респект към класата на Левски.

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Веласкес

"Предстои ни труден мач. Стадионът е с изключителна атмосфера. Това е изпитание за нас и ще дадем всичко от себе си, за да постигнем добър резултат. Идваме с амбиция, имаме увереност в себе си. Осъзнаваме, че се изправяме срещу много труден за побеждаване отбор", допълни португалският специалист. Попитан какъв резултат ще го устройва на „Герена“ в София и дали би бил доволен от равенството, той отговори: "Искаме да спечелим всеки един мач. По принцип, гледам да се фокусираме само върху предстоящата среща и да вземем успеха там. Това е първият от двата и затова е по-трудният."

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Шампионска лига Левски Университатя Крайова
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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